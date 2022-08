Il Crotone guarda al ritorno in campo di domenica 4 settembre contro il Messina. La squadra rossoblù, nelle ultime ore di mercato, starebbe provando a concludere le ultime operazioni in modo da poter arrivare in Sicilia con una rosa completa. In uscita i rossoblù hanno ufficializzato il trasferimento del difensore Manuel Nicoletti alla Reggiana. Ad arrivare invece in Calabria è stato il terzino Carlo Crialese dalla Pro Vercelli. A centrocampo il nome caldo sarebbe quello di Marco Carraro dell'Atalanta.

Crotone, Nicoletti alla Reggiana

Prima il Cosenza, poi il Monopoli ma alla fine ad avere la meglio è stata la Reggiana.

L'esterno Manuel Nicoletti saluta il Crotone e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla formazione di Reggio Emilia. Arrivato a gennaio a titolo definitivo dal Foggia, Manuel Nicoletti non è uscito a ritagliarsi uno spazio nella squadra allenata da Francesco Modesto, conoscendo a fine stagione la retrocessione in Serie C. Nella fase di preparazione estiva è stato pressoché nullo il suo impiego da parte del tecnico Franco Lerda. Ora una nuova esperienza, lontano dalla Calabria, con la possibilità di rimettersi in carreggiata con Maggiore spazio tra le fila della Reggiana.

Crialese arriva in rossoblù

Con il trasferimento di Manuel Nicoletti il Crotone ha subito ufficializzato il sostituto.

Si tratta del terzino a tutta fascia Carlo Crialese che arriva in prestito con obbligo di riscatto - a determinate condizioni - dalla Pro Vercelli. Nato a Roma il 14 Novembre del 1992, nel suo curriculum annovera due promozioni dalla C alla B con le maglie di Virtus Entella e Perugia. Tra le altre, ha indossato anche le casacche di Cremonese e Juve Stabia.

Per il tecnico Franco Lerda una vecchia conoscenza avendolo allenato già lo scorso anno nella rosa della Pro Vercelli.

Crotone, le altre operazioni

A centrocampo il Crotone avrebbe effettuato nelle ultime ore un sondaggio con l'Atalanta per l'acquisto di Marco Carraro. Gli squali starebbero valutando l'acquisto dell'attaccante Raphael Chidi Odogwu in uscita dal Sudtirol.

Sempre in attacco si sarebbe aperta una pista, quella relativa al ritorno in rossoblù di Mirko Maric dal Monza, autore lo scorso torneo di 11 reti con gli squali. Tramontata ormai definitivamente l'ipotesi dell'attaccante Andrea Magrassi dalla Virtus Entella, gli squali starebbero ancora cercando una collocazione in Serie B per l'esterno Vasile Mogos, attualmente fuori rosa. Non dovrebbe arrivare il centrocampista Marco Perrotta, di proprietà del Bari ma nella scorsa stagione in prestito al Palermo.