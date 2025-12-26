La Juventus, da diversi mesi, segue con grande attenzione l’evolversi della situazione legata a Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, oggi protagonista in Premier League con il Newcastle, rappresenta uno di quei profili che a Torino vengono considerati ideali per alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra. Non si tratta di un interesse recente o occasionale, ma di un vero e proprio pallino della dirigenza bianconera, che continua a monitorare il giocatore nonostante le difficoltà evidenti legate a una possibile operazione.

A confermare il forte gradimento della Juventus per Tonali è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube.

L’esperto di mercato ha chiarito senza mezzi termini quanto il centrocampista resti un obiettivo di primo piano per il club: “Non c’è il minimo dubbio che Sandro Tonali sia un assoluto pallino della Juventus”. Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni e che certificano come il nome dell’ex Milan sia cerchiato in rosso nei taccuini della società bianconera.

Nessuno scambio

Romano ha poi aggiunto un dettaglio significativo, spiegando come l’interesse non riguardi solo l’area sportiva in senso stretto, ma coinvolga l’intera struttura dirigenziale. In particolare, Tonali sarebbe apprezzato in modo speciale dall’amministratore delegato Damien Comolli: “Quando dico Juventus dico tutti alla Juventus coinvolgendo anche il nuovo allenatore Luciano Spalletti, ma soprattutto Damien Comolli”.

Un’indicazione chiara di come il profilo del centrocampista venga ritenuto funzionale al progetto tecnico e gestionale del club.

Negli ultimi giorni, inoltre, si era parlato di un possibile scambio che avrebbe potuto coinvolgere Jonathan David e lo stesso Tonali, ma anche su questo fronte Fabrizio Romano ha voluto fare chiarezza, smentendo l’ipotesi: “Non mi risulta che Juve e Newcastle stiano lavorando a uno scambio David-Tonali”. Una precisazione importante, che raffredda ulteriormente le voci su una trattativa imminente tra le due società.

Al di là dell’interesse e delle suggestioni di mercato, la realtà dei fatti racconta di un’operazione estremamente complicata, soprattutto nella sessione invernale.

A gennaio, infatti, appare molto difficile, se non praticamente impossibile, che la Juventus possa affondare il colpo per Tonali. I costi dell’operazione sarebbero elevatissimi e il Newcastle non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi uomini chiave a stagione in corso.

Si cerca un centrocampista

Per questo motivo, nel mercato di gennaio la strategia della Juventus dovrebbe essere improntata alla prudenza. I bianconeri sono sì alla ricerca di un centrocampista, ma con l’obiettivo di contenere le spese e cogliere eventuali occasioni che possano garantire un buon rapporto tra qualità e prezzo. La società, dunque, valuterà profili più accessibili, rinviando eventuali grandi investimenti all’estate.

Tra i nomi che continuano a piacere resta quello di Davide Frattesi, ma anche in questo caso l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. L’Inter valuta il centrocampista intorno ai 30 milioni di euro, una cifra considerata elevata dalla Juventus, soprattutto per un acquisto a gennaio. Il mercato bianconero, quindi, resta aperto a più scenari, con Tonali che rimane un sogno concreto, ma probabilmente destinato a essere rimandato a tempi migliori.