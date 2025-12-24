La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che possa dare maggiori soluzioni a mister Spalletti. Oltre ai soliti noti Frattesi ed Hojbjerg, la dirigenza sta valutando anche altri profili come Ismael Konè che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo. La Vecchia Signora potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club neroverde per intavolare una trattativa già a gennaio.

Si monitora Konè per rinforzare il centrocampo

Il classe 2002 è una delle sorprese di questa prima di stagione; duttilità, fisicità, velocità ed anche una buona capacità realizzativa come dimostrano le tre reti siglate in 14 partite.

Prestazioni continue e di grande spessore che hanno attirato l'interesse di molti club italiani tra cui la stessa Juventus. Stando alle ultime notizie, i bianconeri vorrebbero capire i margini per aprire una vera e propria trattativa con il club neroverde che considera il canadese un elemento imprescindibile per il 4-3-3 di Grosso. Gli ottimi rapporti tra le due società, vedi l'affare Muharemovic, potrebbero favorire questa trattativa con il Sassuolo che chiede una cifra vicina ai 25-30 milioni per cedere il 22enne. Una cifra che al momento la Juventus non può investire salvo qualche cessione illustre, come quella di Manuel Locatelli che continua ad essere nel mirino del Marsiglia.

Oltre Konè, i bianconeri valutano anche alternative "low-cost" come Cristante che potrebbe rientrare in un eventuale scambio con McKennie, e Schlager che presenta il contratto in scadenza con il Lipsia e che per una cifra tra i 10-15 possibile lasciare il club tedesco già a gennaio.

Interesse del Milan per Gatti

Oltre ad acquisti per rinforzare la rosa, la Juventus deve far fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per i migliori giocatori presenti in organico. Oltre Yildiz per il quale si sta trattando il rinnovo per bloccare le richieste provenienti dalla Premier, il club bianconero deve far fronte all'interesse del Milan nei confronti di Federico Gatti.

Il centrale italiano, attualmente infortunato, è nel mirino del club rossonero ed in particolare di Massimiliano Allegri che lo avrebbe opzionato come rinforzo ideale per puntellare la retroguardia del Diavolo. Al momento non ci sono trattative concrete tra le parti, con la Vecchia Signora che ritiene il numero quattro uno degli elementi principali per il nuovo corso targato Spalletti e che quindi potrebbe prendere in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 35 milioni di euro. Una cessione di Gatti a gennaio sembrerebbe quindi difficile viste anche le condizioni di Bremer e la necessità di acquistare un ulteriore difensore.