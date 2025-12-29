La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. Il reparto sotto maggiore osservazione è il centrocampo con la dirigenza che sta valutando diversi profili. Oltre ai vari nomi di Frattesi, Konè del Sassuolo ed Ugarte, la Vecchia Signora valuta possibili alternative come Guido Rodriguez che potrebbe lasciare il West Ham già a gennaio.

I bianconeri monitorano Guido Rodriguez per la mediana

Il 31enne argentino ha perso gerarchie al West Ham ed ha collezionato solo 5 presenze in stagione. Per questo, il classe 94 sta meditando l'addio per giocare con maggiore continuità e ritornare protagonista come ai tempi del Betis.

Stando alle ultime notizie, la Juventus sta valutando questo profilo e potrebbe decidere di imbastire una vera e propria trattativa con gli Hammers. I bianconeri punterebbero ad un prestito con un eventuale diritto di riscatto, mentre il club inglese vorrebbe una cessione a titolo definitivo fissata attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che la società juventina potrebbe ricavare da qualche cessione come quelle di Joao Mario che piace a diversi club portoghese, e Miretti che sarebbe finito nel mirino della Lazio. Al momento non c'è una trattativa concreta tra Juventus e West Ham, ma un sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbero decidere di accelerare nelle prossime settimane.

Guido Rodriguez rappresenterebbe un colpo d'esperienza per il centrocampo e potrebbe dare diversi soluzioni tattiche a mister Spalletti.

Infatti, l'argentino può occupare sia il ruolo di play davanti alla difesa ma anche di mezz'ala ed all'occorrenza svolgere anche il ruolo di centrale visto il suo grande senso tattico e di posizione.

Il Barcellona continua a seguire Vlahovic per giugno

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Se per Yildiz la volontà della Juventus è chiara, c'è ancora da capire le mosse del club bianconero nei confronti del bomber serbo che presenta ancora il contratto in scadenza nel giugno 2026 e che quindi potrebbe lasciare Torino a parametro zero in estate.

La Juventus potrebbe effettuare un ulteriore tentativo per il rinnovo a cifre inferiori rispetto ai 12 milioni percepiti attualmente dal numero nove.

Un'offerta che però potrebbe scontrarsi con le ambizioni del giocatore che resta nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. I blaugrana potrebbe dire addio a Lewandowski ed avrebbero opzionato proprio Vlahovic come sostituto del polacco. Il club spagnolo potrebbe così mettere sul piatto un'eventuale cifra superiore rispetto a quella proposta dalla Juve e dalle pretedenti come il Milan e battere così la concorrenza degli altri club.