Puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da rendere maggiormente competitivo l'organico e lottare su tutti i fronti. È questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Juve, idea Verde per completare la trequarti

In attesa del ritorno in campo di Federico Chiesa, la dirigenza bianconera sta lavorando per completare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Viste le richiesti importanti di Roma e Sassuolo per Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi, la Vecchia Signora sta sondando dei profili più abbordabili dal punto di vista economico.

Tra questi, ci sarebbe quello di Daniele Verde che nella passata stagione è stato l'autentico trascinatore dello Spezia.

Il club ligure non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero dieci che anche con il neo tecnico Cioffi è una pedina imprescindibile. Solo un'offerta irrinunciabile unita alla volontà del calciatore, potrebbero permettere alla Juventus di imbastire una trattativa.

Verde non è il solo nome seguito dal direttore Cherubini. Infatti, resta in orbita bianconera anche la candidatura di Filip Kostic, che non ha ancora firmato con il West Ham. L'Eintrach di Francoforte chiede una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro per cedere l'esterno serbo, nel mirino anche dell'Inter di Simone Inzaghi in caso di possibile addio di Dumfries al Chelsea.

Juve, possibile offerta per Carnesecchi

La Juventus pensa al presente ma anche al futuro. Infatti, i bianconeri stanno sondando sotto traccia i migliori giovani italiani che potrebbero far parte dell'organico nei prossimi anni.

Tra questi, c'è sicuramente Marco Carnesecchi che nella passata stagione è stato tra i grandi protagonisti della promozione della Cremonese in Serie A.

Un brutto infortunio alla spalla ha però bloccato l'ascesa del giovane portiere dell'Under 21 italiano, compromettendo il suo passaggio alla Lazio. Nonostante ciò, il talentuoso estremo difensore italiano resta nel mirino della Juventus che lo sta valutando come possibile erede di Szescny.

Nei prossimi mesi, la Vecchia Signora potrebbe così decidere di intavolare una possibile trattativa con l'Atalanta che valuta il classe 2000 non meno di 20 milioni di euro.

Il discorso legato ai giovani da lanciare nelle prossime stagioni riguarda anche ragazzi già presenti nell'organico bianconero. Pariamo di Rovella, Miretti e Fagioli. Nelle prossime settimane si capirà il futuro dei tre centrocampisti che potrebbero partire ma anche far parte della rosa di Massimiliano Allegri per la prossima stagione, ritagliandosi uno spazio importante.