La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire le trattative da portare avanti durante il mercato estivo. Nel primo mese di sessione estiva del Calciomercato, la società bianconera ha acquistato due giocatori a parametro zero come Paul Pogba e Angel Di Maria ed ha investito parte dei soldi arrivati dalla cessione di Matthijs de Ligt su Bremer. Il brasiliano è stato pagato circa 49 milioni di euro, una somma importante giustificata dalla qualità del giocatore. C'è però l'esigenza di migliorare una rosa che ha problemi evidenti in diversi settori, in special modo a centrocampo e nel settore avanzato.

Potrebbe arrivare un difensore centrale ma solo se dovesse partire Daniele Rugani. L'amichevole contro il Real Madrid ha evidenziato come la Juventus abbia bisogno di un vice Vlahovic, anche in considerazione del fatto che la punta non potrà giocare tutti e 21 i match della prima parte di stagione fra campionato e Champions League. Il preferito della Juventus rimane Alvaro Morata, che però l'Atletico Madrid vuole cedere solo a titolo definitivo e non in prestito. Se non dovesse arrivare un'offerta per il suo cartellino, non è da scartare la possibilità che rimanga nella rosa spagnola come alternativa nel settore avanzato. Per questo la Juventus starebbe valutando altri nomi dal prezzo più vantaggioso.

Fra questi ci sarebbe Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Potrebbe arrivare Memphis Depay come vice Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sta lavorando al vice Vlahovic. Diversi i nomi che piacciono alla società bianconera.

Da Alvaro Morata a Dries Mertens, fino ad arrivare a Memphis Depay, sono questi i giocatori che piacciono alla società bianconera. Attualmente, però, il giocatore che ha più possibilità di arrivare a Torino è l'olandese del Barcellona. In scadenza di contratto a giugno 2023 con la società spagnola, è attualmente considerato una riserva.

Con il mondiale previsto fra ottobre e novembre, in cui sarà impegnata anche la nazionale olandese, il giocatore ha bisogno di una società che gli dia la possibilità di raccogliere più minutaggio. Potrebbe accettare un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione e il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti a centrocampo ed in difesa. C'è l'esigenza di migliorare la rosa soprattutto in qualità, considerando come manchi un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Per la difesa, invece, se dovesse partire Rugani potrebbe arrivare Milenkovic.