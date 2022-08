Tutte le strade portano a... Francesco Acerbi. Sembra questo ormai il destino della difesa dell'Inter che potrebbe completarsi con il centrale lombardo in uscita dalla Lazio. In queste ultime ore, infatti, si sarebbero complicate le piste che avrebbero dovuto portare i nerazzurri verso Chalobah del Chelsea e Akanji del Borussia Dortmund.

Il Chelsea sarebbe vicino all'acquisto di Wesley Fofana del Leicester. Una volta conclusa quest'operazione, i Blues potrebbero liberare Chalobah in prestito secco con l'aggiunta di 3 milioni di euro. Questa soluzione, però, non rientrerebbe nei piani dell'Inter, e così il difensore inglese ora sarebbe entrato in orbita Milan.

Diverso il discorso per Akanji: Marotta vorrebbe aspettare il prossimo mercato estivo quando il giocatore svizzero sarà libero a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund.

Per queste ragioni, i nerazzurri avrebbero ormai deciso di stringere i tempi per Francesco Acerbi. Nonostante l'ostilità dell'ambiente interista nei confronti del difensore 34enne, il tecnico della Beneamata, Simone Inzaghi, avrebbe dato il benestare all'arrivo alla Pinetina di un calciatore che conosce bene dai tempi della Lazio, e che quindi non avrebbe bisogno di tempo per apprendere i suoi schemi di gioco.

Inter: Acerbi dovrebbe arrivare in prestito secco dalla Lazio

Il passaggio di Acerbi all'Inter quasi certamente non avverrà nel weekend.

Il giocatore al momento sarebbe all'estero per motivi personali e dovrebbe rientrare in Italia lunedì 29 agosto. In ogni caso, se la società milanese dovesse decidere di affondare il colpo, non dovrebbero esserci grossi problemi ad arrivare alla fumata bianca.

Infatti, c'è già stato un incontro a Milano tra il procuratore di Acerbi, Pastorello, e i dirigenti nerazzurri.

Le parti avrebbero già un principio d'accordo sull'ingaggio che l'ex Sassuolo e Milan andrebbe a percepire con la squadra meneghina.

L'intesa tra Inter e Lazio dovrebbe anche essere a buon punto. Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, avrebbe aperto alla soluzione di un prestito secco, considerando che ormai il difensore è un separato in casa nella squadra (Sarri avrebbe deciso di non prenderlo più in considerazione per la formazione titolare) ma anche nel mondo laziale con il quale c'è maretta già dalla scorsa stagione.

E così, se è vero che "tutte le strade portano a Roma", sembra proprio che l'Inter sia destinata a trovare il vice-de Vrij (o all'occorrenza il vice-Bastoni) nella capitale, sponda Lazio. Acerbi sarebbe anche contento di tornare a lavorare con Simone Inzaghi che, durante la sua esperienza sulla panchina biancoceleste, è riuscito a rilanciare il difensore centrale dopo un periodo difficile, permettendogli anche di meritarsi alcune convocazioni in nazionale.