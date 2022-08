La Juventus ha definito l'acquisto di Arkadius Milik. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia sarà l'alternativa a Vlahovic e si dovrebbe trasferire nella società bianconera in prestito a circa 1 milioni di euro con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Si lavora anche all'arrivo di Leandro Paredes, anche in questo caso in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Rinforzi importanti che migliorano la qualità della rosa bianconera, ma non sono da scartare altri investimenti in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. A tal riguardo, potrebbe arrivare un altro giocatore per il settore avanzato che possa dare ulteriore qualità.

Piace Memphis Depay, se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. Potrebbe arrivare anche un terzino sinistro, considerando che Luca Pellegrini, ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte, non è stato sostituito. La Juventus potrebbe valutare qualche possibilità vantaggiosa di mercato, magari in prestito. A tal riguardo, nelle ultime ore si parla di una possibile offerta della società bianconera per Sergio Reguillon, terzino spagnolo del Tottenham che sarebbe considerato cedibile dalla società inglese. Ci sarebbe il Nottingham Forrest sul giocatore, che potrebbe decidere di lasciare il campionato inglese per fare un'esperienza professionale in Serie A. La società bianconera potrebbe considerare il suo acquisto se in prestito con diritto di riscatto.

Reguillon potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando Sergio Reguillon come possibile rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Lo spagnolo sarebbe considerato cedibile dal Tottenham, con gli inglesi che potrebbero lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Con una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, Reguillon andrebbe a sostituire Pellegrini, trasferitosi in prestito all'Eintracht Francoforte, giocandosi la titolarità con Alex Sandro, che sta deludendo con prestazioni non ideali e che sembra lontano parente di quello ammirato nelle prime due stagioni nella Juventus.

Con l'arrivo di Conte, il terzino spagnolo è diventato una riserva, fino alla decisione di lasciarlo partire in questo calciomercato estivo. Ci sarebbe anche il Nottingham Forrest sul giocatore che però potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in un altro campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni, in quanto potrebbero partire almeno tre giocatori a centrocampo. Si valutano offerte per Arthur Melo, che potrebbe lasciare Torino in prestito, per Adrien Rabiot, e per Denis Zakaria. Sullo svizzero ci sarebbero diverse società, i bianconeri lo valutano circa 20 milioni di euro.