Dopo aver ceduto il giovane Casadei al Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus e dopo aver ingaggiato Mkhitaryan, arrivato dopo la sua esperienza alla Roma a parametro zero, l'attaccante Lukaku e il centrocampista Asllani, l’Inter in questi ultimi giorni di mercato è alla ricerca di un difensore centrale.

Uno degli snodi fondamentali del mercato nerazzurro è rappresentato dall'arrivo di un difensore che possa prendere il posto di Ranocchia, sbarcato al Monza. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Trevoh Chalobah, centrale inglese in forza al Chelsea che però potrebbe lasciare Londra in questa finestra di mercato.

Inter all'assalto per Chalobah

Un nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi: è questo l’obiettivo dell’Inter da qui a fine mercato, con la società nerazzurra che sta lavorando anche a un nome a sorpresa. Nel corso della trattativa che ha portato il giovane centrocampista Cesare Casadei al Chelsea, l’Inter ha infatti chiesto Trevoh Chalobah, 23enne difensore centrale.

L'inglese classe 1999 del Chelsea piace non solo per le sue qualità, ma anche per la sua duttilità, visto che può ricoprire più ruoli, anche quello di mediano davanti alla difesa. A dimostrazione della buona tecnica e della grande fisicità che contraddistingue il giovane calciatore. Chalobah, infatti, fa della fisicità una delle sue caratteristiche principali.

Alto 190cm, può rappresentare una minaccia anche in area avversaria in cui spesso ha fatto la differenza sui calci piazzati: sono stati nove infatti i gol siglati da difensore centrale. Inoltre, la giovane età, presuppone margini di miglioramento con Inzaghi ed il suo staff che, all’occorrenza, possono lavorare sul calciatore anche come possibile nuova risorsa per il centrocampo.

L'Inter vorrebbe portare Chalobah a Milano con un prestito gratuito. Questa la proposta dei nerazzurri ma la risposta del Chelsea non è altrettanto identica. I Blues, come riporta Sport Mediaset, hanno aperto al prestito ma al contempo si auspicano almeno un piccolo riconoscimento economico immediato. Ergo: prestito oneroso con diritto di riscatto.

La cifra richiesta dagli inglesi è di circa tre milioni di euro, con un eventuale riscatto fissato sui 20 milioni.

Beppe Marotta spera che nei prossimi giorni il Chelsea possa fare un passo indietro e cedere il giocatore senza alcun indennizzo anticipato. Dal canto suo, l'inglese ha già espresso il proprio gradimento al trasferimento a Milano, dove ritroverebbe Lukaku, con il quale ha stretto un profondo legame di amicizia nell'ultima stagione con i Blues.

I tifosi nerazzurri bocciano Acerbi

Chalobah è la prima scelta di Beppe Marotta, tuttavia le difficoltà legate alla trattativa con il Chelsea potrebbero costringere la dirigenza nerazzurra a virare su un profilo low cost. In questo caso il primo nome è sicuramente quello di Francesco Acerbi che arriverebbe all'Inter con un prestito gratuito dalla Lazio.

La notizia di un eventuale trasferimento non è stata accolta positivamente da moltissimi tifosi nerazzurri tanto che su Twitter è comparso l'hashtag #Acerbinonlovogliamo. Le perplessità dei tifosi derivano principalmente dall'età del difensore della Nazionale (che a febbraio compirà 35 anni), ma anche per quel sorriso dello scorso aprile arrivato dopo il gol del Milan, favorito da un colpo di testa maldestro proprio dello stesso Acerbi che "regalò" la rete della vittoria a Tonali poi rivelatasi decisiva per lo Scudetto rossonero.