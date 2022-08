La Juventus è attesa da giorni importanti fra calcio giocato e mercato. La società bianconera non è riuscita a definire la cessione di Adrien Rabiot, che non ha accettato l'offerta del Manchester United. Una situazione che evidentemente pesa sugli acquisti della società bianconera anche se l'arrivo di Leandro Paredes dovrebbe concretizzarsi lo stesso. Potrebbero partire in prestito Arthur Melo, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella agevolando proprio l'arrivo dell'argentino.

La società bianconera vuole rinforzare il centrocampo, il settore avanzato ma anche la difesa.

Nonostante le smentite di Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Sassuolo potrebbe arrivare un terzino che possa giocarsi il posto con Alex Sandro. Il toscano aveva dichiarato prima del match della prima giornata di campionato che Pellegrini è stato ceduto in prestito per l'abbondanza nei ruoli di terzino. Con la cessione di Pellegrini ne sono rimasti in rosa quattro, con De Sciglio e Danilo che possono adattarsi anche sulla fascia sinistra difensiva. Le ultime notizie di mercato parlano del possibile acquisto da parte della Juventus di Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e valutato circa 15 milioni di euro. Il Chelsea però vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito, dando un evidente vantaggio al West Ham, società interessata all'acquisto del cartellino del nazionale italiano.

Il giocatore Emerson Palmieri potrebbe trasferirsi al West Ham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il West Ham sarebbe pronto ad acquistare Emerson Palmieri per circa 15 milioni di euro. Un'offerta che sarebbe accettata dal Chelsea, che vorrebbe cedere a titolo definitivo il nazionale italiano. La Juventus vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto agevolando proprio il West Ham.

D'altronde Emerson Palmieri va in scadenza di contratto a giugno 2024 e fra un anno la sua valutazione di mercato sarà minore dei 15 milioni di euro attuali. Il Chelsea considera il nazionale italiano la terza scelta per la fascia sinistra difensiva, avendo acquistato di recente Cucurella dal Brighton per circa 60 milioni di euro ed avendo come alternativa allo spagnolo Chilwell.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora agli acquisti di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Memphis Depay. L'olandese sta definendo la rescissione contrattuale con il Barcellona e potrebbe sottoscrivere un ingaggio da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione con la società bianconera. Oltre all'olandese potrebbe arrivare un altro giocatore per il settore avanzato. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano dell'interesse della Juventus per Niccolò Zaniolo, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto in diverse stagioni.