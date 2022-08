La Juventus sta lavorando molto alle cessioni in questi giorni. Di certo la mancata partenza di Rabiot, che non ha accettato l'offerta del Manchester United, non agevola il lavoro della società bianconera, che a questo punto potrebbe confermare il francese. Anche perché difficilmente arriveranno offerte per il centrocampista, anche in considerazione delle richieste d'ingaggio del giocatore. La Juventus però lavora anche ad altre partenze, sono almeno tre i giocatori che potrebbe lasciare Torino in prestito. Parliamo di Arthur Melo, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.

Per il brasiliano si parla di un interesse di società inglesi, su tutte Arsenal, West Ham e Newcastle. La società bianconera potrebbe inserire un diritto di riscatto a circa 38 milioni di euro. Prestito senza possibilità di acquisto per Fagioli e Rovella, che potrebbero andare a giocare rispettivamente alla Cremonese e al Monza. Tre cessioni che dovrebbero agevolare l'arrivo di Leandro Paredes. La Juventus sperava di monetizzare con Rabiot almeno 20 milioni di euro, somma che sarebbe stata utilizzata per l'argentino. Alla fine però la società bianconera potrebbe definire con il Paris Saint Germain l'acquisto di Paredes in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Paredes dovrebbe arrivare a Torino anche con la conferma di Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United non dovrebbe condizionare l'eventuale arrivo a Torino di Leandro Paredes. La società bianconera sperava di monetizzare dal francese così da utilizzare tale somma per l'acquisto dell'argentino.

Alla fine però il centrocampista del Paris Saint Germain dovrebbe arrivare lo stesso, in prestito ma senza obbligo di riscatto. In questo modo la Juventus avrà modo e tempo di valutare se spendere i 20 milioni di euro necessari all'acquisto a titolo definitivo dell'argentino. A lasciare posto a Paredes potrebbe essere Arthur Melo, oltre ai vari Fagioli e Rovella.

Non è da scartare la possibilità che arrivi un'altra mezzala d'inserimento, che sappia giocare anche nel settore avanzato. Non è un caso si parli di un interesse della Juventus per Sergej Milinkovic Savic della Lazio e per Niccolò Zaniolo della Roma.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire almeno due acquisti in questi giorni, ovvero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Memphis Depay, che sta lavorando alla rescissione contrattuale con il Barcellona. L'altro nome che invece arriverebbe a fine mercato sarebbe Niccolò Zaniolo. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano di una trattativa di mercato fra Juventus e Roma che prosegue e che potrebbe concretizzarsi. A conferma di questo l'interesse della società romana per Marco Asensio del Real Madrid, valutato circa 30 milioni di euro dalla società spagnola.