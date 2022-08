La Juventus è al lavoro in previsione dell'inizio di campionato previsto il 15 agosto 2022. I bianconeri giocheranno contro il Sassuolo in un match difficile anche in considerazione delle tante assenze. Non ci saranno gli infortunati Pogba e McKennie, potrebbe recuperare per la panchina De Sciglio, mancheranno anche gli squalificati Adrien Rabiot e Moise Kean. Il centrocampo potrebbe essere formato da Locatelli, Zakaria e Fagioli, titolari nel primo tempo nel match di Villar Perosa fra Juventus e Juventus under 23. Allegri nel post match ha dichiarato che la Juventus dovrà fare altri acquisti.

A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera stia lavorando ad almeno tre rinforzi. Tutto dipenderà dalle cessioni, almeno per l'arrivo di un difensore centrale e un centrocampista. A tal riguardo si lavora alla partenza di Daniele Rugani, che piace al Galatasaray ma che è seguito anche da Empoli e Lazio. Per il centrocampo invece Arthur Melo è vicino al trasferimento al Valencia in prestito a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto. Parte dell'ingaggio sarà pagata dalla società bianconera. Con le cessioni di Rugani e Arthur Melo potrebbero arrivare un difensore centrale ed un centrocampista. A tal riguardo piacciono Nikola Milenkovic della Fiorentina e Leandro Paredes del Paris Saint Germain, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2023.

La Juventus potrebbe acquistare Milenkovic e Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando almeno tre rinforzi per il Calciomercato estivo. Potrebbe arrivare Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro Leandro Paredes, l'argentino sarebbe ideale perché andrebbe a garantire impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte.

Potrebbe arrivare anche una punta centrale, un vice Vlahovic. Sono diversi i nomi che piacciono. Si è parlato di Raspadori, che però sembra vicino al Napoli, piace Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. L'eventuale arrivo dello spagnolo dipenderà dalla valutazione di mercato stabilita dalla società spagnola. La Juventus vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il settore avanzato. Piacciono anche Anthony Martial del Manchester United, che potrebbe arrivare in prestito come Timo Werner. Il tedesco vorrebbe andare a giocare in una società che possa garantirgli minutaggio in previsione del mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre. Altro giocatore che piace è Luis Muriel, in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Atalanta e valutato circa 15 milioni di euro.