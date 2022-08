La Juventus è attesa da due settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. C'è non solo da alleggerire una rosa che vanta diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero ma anche migliorarla con qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Arthur Melo, Adrien Rabiot e Nicolò Rovella in prestito. È recentemente partito Luca Pellegrini, trasferitosi in prestito all'Eintracht Francoforte. Il titolare della fascia sinistra difensiva è Alex Sandro anche se il brasiliano nelle ultime due stagioni non ha dato grandi garanzie sbagliando diversi match.

L'inizio contro il Sassuolo è stato ideale, con il brasiliano che è stato uno dei migliori in campo. Rimane però difficile pensare che possa essere il titolare di una stagione impegnativa come quella 2022-2023, con il mondiale che si disputerà fra novembre e dicembre. Per questo potrebbe arrivare un altro terzino, un giocatore d'esperienza e qualità che possa giocarsi il posto da titolare con il brasiliano. A tal riguardo le ultime notizie di mercato che arrivano dai giornali sportivi spagnoli confermano la possibilità di una partenza di Jordi Alba, non è un caso che il Barcellona stia lavorando all'acquisto di Marcos Alonso del Chelsea.

Il giocatore Jordi Alba potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Barcellona potrebbe cedere Jordi Alba. Lo spagnolo non ha disputato una partita ideale contro il Rayo Vallecano nella prima giornata di campionato, fra l'altro la società spagnola sta lavorando all'acquisto di Marcos Alonso del Chelsea.

Questo potrebbe significare panchina per il terzino, che a questo punto potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Considerando i buoni rapporti professionali fra Barcellona e Juventus non è da scartare il possibile trasferimento di Jordi Alba nella società bianconera, dove avrebbe la possibilità di giocarsi il posto da titolare con Alex Sandro.

Il brasiliano nelle ultime stagioni è stato deludente ed è sembrato lontano parente di quello ammirato nella sue prime due stagioni a Torino. Come dicevamo il rapporto professionale fra Barcellona e Juventus è consolidato da tempo anche per il progetto Superlega. Sempre dal Barcellona potrebbe arrivare un altro rinforzo per la società bianconera, Memphis Depay.

Il mercato della Juventus

La Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Memphis Depay. L'olandese dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e successivamente sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera. Si parla di un ingaggio da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione.