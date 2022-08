In casa Inter si continua a lavorare per regalare a Simone Inzaghi il rinforzo richiesto in difesa, per andare a sostituire Andrea Ranocchia che si è accasato al Monza dopo essere andato in scadenza di contratto. La società nerazzurra, però, potrebbe fare qualche movimento ancora anche in uscita, ma senza intaccare i titolarissimi dell'allenatore piacentino. Un giocatore che potrebbe ancora lasciare Milano è Roberto Gagliardini, finito in fondo alle gerarchie, soprattutto dopo l'arrivo di Mkhitaryan e Asllani. Su di lui avrebbe messo gli occhi la Roma, che cerca un sostituto per l'infortunato Wijnaldum, che tornerà dopo il Mondiale, a gennaio.

Roma su Gagliardini

L'Inter è vicina a chiudere la propria sessione di Calciomercato visto che manca soltanto un difensore centrale per sostituire Andrea Ranocchia. In uscita, però, potrebbe succedere ancora qualcosa nei prossimi giorni. La Roma, infatti, nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio per Roberto Gagliardini, in fondo alle gerarchie di Simone Inzaghi.

Il giocatore, proprio per questo, potrebbe premere per un trasferimento nella Capitale, con i giallorossi che devono sostituire Georginio Wijnaldum, che tornerà in campo dopo il Mondiale, a gennaio per il grave infortunio alla tibia.

Essendo in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno, difficilmente l'Inter chiederà una cifra superiore ai 7-8 milioni di euro.

Non è da escludere che le due società possano anche intavolare uno scambio che vada incontro alle esigenze di entrambe le società. In direzione Milano andrebbe Marash Kumbulla, con un piccolo conguaglio a favore dei giallorossi, oltre al cartellino di Gagliardini. A quel punto in mezzo al campo potrebbe restare Lucien Agoumé, come ultima soluzione a centrocampo.

Torino su Zurkowski

Il Torino è alla ricerca degli ultimi rinforzi da regalare a Ivan Juric per disputare una buona stagione. Uno dei nomi finiti nel mirino dei granata è quello di Szymon Zurkowski, che alla Fiorentina rischia di trovare poco spazio dopo il probabile arrivo di Antonin Barak. Nell'affare potrebbe anche finire Simone Verdi, che al Toro ormai è ai margini, ma che alla Salernitana l'anno scorso ha dimostrato di poter fare la differenza. In quel caso, comunque, sarebbe necessario un conguaglio economico a favore dei viola, che valutano il proprio centrocampista tra i 10 e i 12 milioni di euro.