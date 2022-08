Uno dei giocatori che hanno caratterizzato questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco piaceva molto soprattutto al Paris Saint Germain che, però, non ha mai assecondato le richieste dell'Inter e per questo motivo la trattativa si è arenata definitivamente. I parigini non sono gli unici estimatori del difensore, visto che anche il Barcellona avrebbe mostrato interesse per il calciatore negli ultimi giorni. D'altronde il classe 1995 è uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e il migliore in Italia, soprattutto dopo gli addii di Giorgio Chiellini e Koulibaly.

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato visto che Andrea Belotti, andato via in scadenza di contratto, non è stato ancora sostituito. Un nome che piacerebbe molto ai granata è quello di Musa Barrow. Il Bologna, però, non sembra intenzionato a farlo andare via tanto facilmente.

Barcellona su Skriniar

Alla fine il presidente Steven Zhang ha deciso di toglierlo dal mercato, ma Skriniar è in scadenza di contratto a giugno 2023 e questo rappresenta comunque un pericolo per la società nerazzurra, che avrebbe già avviato i contatti per il rinnovo. Nell'affare, però, sembra pronto ad inserirsi il Barcellona, che già in passato aveva mostrato interesse per il difensore nerazzurro.

I blaugrana sarebbero pronti ad un'offerta molto importante per il giocatore, arrivando a mettere sul piatto tra gli 8 e i 9 milioni di euro. L'Inter, invece, difficilmente potrà spingersi oltre i 6 milioni all'anno, ingaggio simile a quello percepito da Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. A quel punto toccherà al classe 1995 decidere se sposare a vita i nerazzurri.

Torino su Barrow

Il Torino è ancora alla ricerca del sostituto di Andrea Belotti, andato via a parametro zero. I granata avrebbero messo gli occhi su Musa Barrow, anche se non sarà semplice convincere il Bologna a privarsene, come ammesso dall'agente del giocatore. Ai microfoni de Il Resto del Carlino, infatti, il procuratore ha svelato anche la richiesta dei rossoblu: "Di certo non siamo contenti. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita. Il club chiede 16 milioni e mi chiedo come si possa chiedere una cifra tale per un ragazzo che neppure gioca". Una richiesta troppo alta per i granata, che non vorrebbero andare oltre i 10-12 milioni di euro.