Ultime ore di trattative invernali e tra le squadre che potrebbero muoversi c'è anche il Crotone. La formazione del rossoblu starebbe perfezionando la cessione del centrocampista Riccardo Stronati al Cittadella. Il calciatore non è stato convocato dal tecnico Emilio Longo per la sfida esterna della ventiquattresima giornata di Serie C in casa del Siracusa. In uscita potrebbe esserci anche l'attaccante Mario Perlingieri, che potrebbe tornare al Benevento per fine prestito anticipato ed essere girato dai Sanniti all'Audace Cerignola.

Stronati, futuro con la maglia del Cittadella

Dopo due stagioni potrebbe concludersi definitivamente l'avventura in Calabria del centrocampista, Riccardo Stronati. Il calciatore sarebbe ad un passo da vestire la maglia del Cittadella, squadra militante nel campionato di Serie C. Ad avvalorare la sua cessione ci sarebbe la mancata convocazione per la sfida contro il Siracusa, gare che il Crotone disputerà domenica 1 febbraio alle ore 17:30 allo stadio De Simone.

Perlingieri idea dell'Audace Cerignola

Un altro calciatore che potrebbe cambiare casacca in questa finestra di trattative è l'attaccante Mario Perlingieri. Arrivato nelle ultime ore di calciomercato estivo in prestito dal Benevento, il calciatore non ha trovato abbastanza spazio nella rosa del Crotone.

Seguito nei giorni scorsi invano dalla Cavese, il calciatore ora al Crotone potrebbe proseguire della seconda parte del campionato tra le fila dell'audace Cerignola squadra pronta a prelevarlo in prestito dal Benevento.

Crotone, le altre trattative

Negli ultimi giorni il Crotone è stato attivo sul fronte degli acquisti. In maglia rossoblu ha fatto il suo ritorno il difensore centrale Nicolò Armini. Altro acquisto è quello relativo a Angelo Veltri, centrale difensivo arrivato in prestito dal Picerno.