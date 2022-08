La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo, in cui si giocherà diversi match fra campionato e Champions League. Tanti impegni difficili per la squadra bianconera, che non è partita in maniera ideale in campionato. Dopo la vittoria nella prima giornata contro il Sassuolo per 3 a 0 con gol di Di Maria e due di Vlahovic, è arrivato il pareggio deludente contro la Sampdoria a Marassi, soprattutto considerando che i liguri nella giornata successiva hanno subito una sconfitta pesante per 4 a 0 contro la Salernitana. Diverso invece il match contro la Roma, nonostante sia finito in pareggio.

Buoni 60 minuti della squadra di Allegri, che però non è riuscito a chiudere il match e a portarsi sul 2 a 0. Alla fine è arrivato il pareggio della Roma, che delude ma di certo conferma i miglioramenti della squadra bianconera. Prima del match era stato intervistato l'ex del match Mirko Vucinic. Il montenegrino è stato prima un riferimento della Roma prima del trasferimento alla Juventus con la gestione Conte. Un investimento importante per i bianconeri che si è rivelato molto utile per la vittoria di diverse competizioni nazionali. Vucinic ha voluto parlare del mercato portato avanti dalla società bianconera sottolineando l'importanza dell'arrivo di due crossatori bravi come Kostic e Di Maria e soprattutto di quello di Paul Pogba, definito dall'ex giocatore il miglior centrocampista del mondo.

'La Juventus ha speso tanto per Vlahovic, il prezzo dimostra il valore del giocatore. Dusan si impegna e si muove come un grande giocatore'. Queste le dichiarazioni di Mirko Vucinic in riferimento al giocatore della Juventus Dusan Vlahovic.

L'ex giocatore bianconero ha parlato anche dei nuovi acquisti della Juventus aggiungendo: 'La Juventus ha acquistato Kostic e Di Maria, grandi giocatori che fanno tanti assist'. Sull'arrivo di Pogba ha invece sottolineato: 'Grande acquisto, si vedeva già nella sua prima esperienza professionale alla Juve che era un leader, il miglior centrocampista del mondo'.

Parole importanti quelle di Vucinic che confermano come l'ex giocatore bianconera abbia gradito il Calciomercato estivo della Juventus. Di certo potrebbero esserci altre trattative di mercato importanti in questo fine mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire un altro rinforzo importante in questo fine calciomercato estivo. Dopo l'arrivo di Milik si lavora anche a quello di Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint Germain potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a circa 16 milioni di euro.