La Juventus è stato una delle società più impegnate sul mercato in questo Calciomercato estivo. Diversi gli acquisti per la società bianconera, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile. Sono arrivati i vari Di Maria, Bremer, Pogba, Kostic e Milik, per quanto riguarda invece i giovani i nomi più importanti sono sicuramente quelli di Kenan Yildiz e Tommaso Mancini. L'ex Bayern Monaco ha già segnato nel campionato Primavera dimostrando qualità realizzative ma anche assist. Di recente ha giocato il suo primo match con la squadra di Paolo Moneto anche l'ex Vicenza.

La Juventus lo ha acquistato per circa 2 milioni di euro dalla società veneta a cui ha dovuto aggiungere altri 2 milioni di euro per il pagamento delle commissioni al papà agente sportivo. Una trattativa di mercato sorprendente se consideriamo che il giovane era vicino al trasferimento al Milan. Tanti addetti ai lavori hanno criticato il pagamento di una notevole commissione all'agente sportivo rispetto alla giovane età del giocatore. Rimane però uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano, a parlare del classe 2004 è stato di recente il tecnico della Primavera bianconera Paolo Montero, che ha sottolineato come se la Juventus lo ha acquistato è perché ha delle qualità ed è un bravo ragazzo.

Il tecnico della Primavera della Juventus Paolo Montero ha parlato del nuovo acquisto Mancini

'Si vede che ha giocato nella Serie B italiana, è tosta, si vede come mette il corpo nei contrasti, è di un altro mondo. Ci darà una mano importante, è un bravissimo ragazzo'. Queste le dichiarazioni di Paolo Montero riguardanti Tommaso Mancini, acquistato dalla Juventus di recente per il settore giovanile bianconero.

Come sottolineato dal tecnico il giovane classe 2004 ha già esperienze professionali importanti, come ad esempio il campionato di Serie B con il Vicenza. Di conseguenza è già cresciuto molto e per questo sarà molto utile alla Primavera bianconera. Montero ha aggiunto: 'Se la Juventus lo ha acquistato è perché ha qualità e poi perché è un bravo ragazzo'.

Tommaso Mancini potrebbe ritornare utile in questa stagione al tecnico della Juventus Next Gen

Parole importanti quelle del tecnico riferito al giovane ex Vicenza Tommaso Mancini, che però potrebbe ritornare utile anche alla Juventus Next Gen, ex under 23. D'altronde la seconda squadra bianconera del tecnico Brambilla sarà impegnata nel campionato di Serie C ed ha ambizioni importanti in questa stagione dopo essere arrivata alle semifinali dei playoff per la promozione in Serie B nel 2021-2022. I bianconeri hanno perso contro il Padova, che in finale invece è stata sconfitta dal Palermo.