La Juventus ha iniziato il campionato con una vittoria importante, un 3 a 0 contro il Sassuolo con una grande prestazione del nuovo acquisto Angel Di Maria. L'argentino si è però infortunato rimediando una lesione muscolare. Potrebbe saltare diversi match e rientrare per la prima partita di Champions League prevista il 6 o il 7 settembre. La società bianconera è al lavoro per definire altri acquisti, su tutti Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Memphis Depay. Già in questi giorni potrebbe arrivare la definizione delle trattative di mercato.

Non è da scartare però la possibilità che venga effettuato un altro investimento importante nel settore avanzato soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Moise Kean. Secondo le ultime notizie di mercato la punta italiana potrebbe essere riscattata in anticipo dall'Everton ed essere ceduta in prestito. Si è parlato di un suo trasferimento in prestito al Nizza.

Se dovesse partire potrebbe arrivare un'altra punta. A tal riguardo il giornalista sportivo Paolo Paganini ha recentemente parlato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'agente sportivo del portoghese starebbe trattando con il Manchester United la possibilità da parte degli inglesi di contribuire al pagamento dell'ingaggio.

In tal caso la Juventus potrebbe considerare l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che vuole giocare la Champions League.

Per il giornalista sportivo l'agente sportivo del portoghese Jorge Mendes starebbe lavorando con la società inglese per trovare un'intesa. Paganini ha aggiunto: 'se diminuisce l'ingaggio Cristiano Ronaldo diventa appetibile soprattutto per l’Italia. Ci sono Napoli e Juventus, quest’ultima ha detto no, ma anche un ‘se ne parla’ qualora dovesse abbassare parecchio l’ingaggio'.

Dichiarazioni importanti che confermano il possibile ritorno in Italia del portoghese, difficile però alla Juventus anche in considerazione del modo in cui il giocatore ha lasciato la società bianconera lo scorso Calciomercato estivo.

La Juventus difficilmente investirà su un giocatore come Cristiano Ronaldo. Per quanto il Manchester United possa contribuire al pagamento dell'ingaggio il portoghese attualmente guadagna circa 20 milioni di euro a stagione. Questo significa che la società bianconera dovrebbe sostenere un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagione. Per questo la Juventus potrebbe valutare giocatori diversi nell'eventualità dovesse partire Moise Kean. Piace Martial, che potrebbe lasciare il Manchester United in prestito.