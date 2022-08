Nel weekend fra il 13 e il 15 agosto ha preso il via il campionato di Serie A 2022-2023. La prima giornata si conclude con 34 reti messe a segno e con zero pareggi, una rarità nell'era moderna (infatti questo evento al primo turno di campionato non succedeva da 51 anni). Spiccano la vittorie di tutte le prime otto classificate della scorsa stagione.

Il punto sulle gare del sabato

Nelle prime partite di sabato 13 agosto ci sono state polemiche sugli arbitri già dalle prime due partite, con Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta. Nella partita dei neo-campioni della Serie A, la polemica nasce dal rigore concesso ai rossoneri, con l'opinione pubblica divisa a metà sull'argomento, mentre nella partita giocata in contemporanea a Genova, c'è stato un gol annullato ai blucerchiati per un fallo dubbio.

Nonostante le polemiche, il Milan porta a casa i tre punti con un 4-2 convincente e ora avrà una settimana per recuperare e pensare anche al Calciomercato, alla ricerca di un centrocampista che possa far rifiatare i due titolari nel 4-2-3-1.

Il sabato sera di Serie A si conclude con l'Inter che vince a fatica al Via del Mare di Lecce, grazie a un gol di Dumfries al 94', e col Torino che sconfigge i debuttanti del Monza per 2-1.

Le gare della domenica

La domenica di Serie A è stata caratterizzata da alcuni errori dei portieri, con il neo-acquisto della Lazio, Maximiano, che si fa espellere dopo 5' dal suo esordio per aver raccolto la palla con le mani fuori dall'area di rigore, ma nonostante ciò i biancocelesti riescono a portare i 3 punti a casa grazie alla rete di Ciro Immobile che porta il risultato sul 2-1 sul Bologna.

Mentre nell'altra partita del tardo pomeriggio, la Fiorentina riesce a vincere per 3-2 all'ultimo minuto grazie a Ionut Radu, portiere della Cremonese, che si trascina in porta un cross di Mandragora.

Domenica sera la Roma di Mourinho riesce a portare a casa la vittoria con il minimo sforzo, vincendo 1-0 in casa della Salernitana grazie alla rete del meno atteso Bryan Cristante.

In contemporanea lo Spezia ha vinto in casa sull'Empoli per 1-0, con il gol di Nzola.

Le partite del lunedì

Lunedì arriva la conclusione del primo turno di Serie A, col Napoli che dilaga per 5-2 in casa del Verona. Gli scaligeri passano subito in vantaggio con Lasagna, ma si fa subito raggiungere dalla rete del neo-acquisto Kvaratskhelia, con il georgiano che insacca di testa alle spalle di Montipò.

In chiusura di primo tempo Osimhen porta in vantaggio i partenopei, che però si fanno subito raggiungere a inizio secondo tempo dal gol di Henry. Da qui in poi è un monologo azzurro con i gol di Zielinski, Lobotka e Politano che chiudono la partita.

La partita che chiude il primo turno è Juventus-Sassuolo [VIDEO], già nel primo tempo arriva il primo gol in Serie A del "Fideo" Angel Di Maria, che insacca con un tiro al volo. Alla fine del primo tempo, sugli sviluppi di un lancio lungo di Alex Sandro, Dusan Vlahovic conquista un calcio di rigore, mandando la partita al riposo sul 2-0. Nel secondo tempo bastano 5 minuti ai bianconeri per chiudere la partita, che, sfruttando un errore in impostazione del Sassuolo, vanno sul 3-0 con la doppietta di Vlahovic. Unica nota negativa per la Vecchia Signora, è l'infortunio di Angel Di Maria, che starà fuori almeno 20 giorni per una lesione di basso grado all'adduttore.