La Juventus riprenderà la preparazione estiva a partire da questo mercoledì 3 agosto. Due giorni di riposo concessi da Allegri dopo le tre amichevoli estive negli Stati Uniti che hanno dato spunti interessanti ma anche la consapevolezza che c'è l'esigenza di migliorare la rosa bianconera.

Intanto la rosa potrebbe avere prossimamente dei diversi rinforzi importanti, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. Si valutano diversi giocatori, su tutti Leandro Paredes del Paris Saint Germain, ma come alternativa si parla anche del possibile arrivo di Miralem Pjanic, nome che evidentemente non è molto gradito dai tifosi bianconeri.

Per il reparto offensivo sono molti nomi che circolano sui media sportivi nelle ultime settimane, ma a quanto pare la Juventus non vorrebbe spendere somma eccessiva, per questo motivo valuta varie alternative a prezzo contenuto. In particolare nelle ultime ore è iniziato a circolare il nome di Daniele Verde, giocatore dello Spezia che avrebbe un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Daniele Verde

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un trequartista a prezzo vantaggioso. Si tratta di Daniele Verde, punto di riferimento dello Spezia nelle ultime due stagioni, nelle quali ha contribuito in maniera importante alla permanenza in Serie A della società ligure (in due anni ha segnato 14 reti su 53 presenze in campionato).

Il classe 1996 potrebbe rappresentare un'alternativa interessante nel settore avanzato. Tale eventuale acquisto potrebbe essere utile ad Allegri, perché può giocare non solo a supporto di una punta centrale ma anche sulle fasce, sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Verde in passato ha indossato - fra le altre - le maglie di Roma, Frosinone e Verona.

Il resto del mercato della Juventus

Nel frattempo la Juventus è al lavoro anche per la difesa. Potrebbero arrivare un difensore centrale e un terzino sinistro. Se dovesse partire Daniele Rugani, la società valuterebbe l'arrivo di Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a fine giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro dai viola.

Per il ruolo di terzino sinistro, invece, piacerebbe molto il giocatore dell'Udinese Destiny Udogie, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.