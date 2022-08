Inter e Juventus lavorano per potenziare le rispettive rose in vista della nuova stagione. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un difensore dopo l'addio di Andrea Ranocchia e sarebbero sulle tracce di Jason Denayer, attualmente svincolato. Il Siviglia, invece, potrebbe pensare a De Vrij.

I bianconeri, invece, avrebbero bisogno di un vice-Vlahovic e vorrebbero accelerare per Memphis Depay del Barcellona. Contatti anche per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, che interesserebbe per la corsia mancina. La suggestione potrebbe poi essere Luis Alberto della Lazio.

De Vrij seguito dal Siviglia, l'Inter pensa a Denayer

Il Siviglia avrebbe puntato i fari sul difensore interista Stefan De Vrij. L'olandese potrebbe essere l'obiettivo del club che milita in Liga dopo l'addio di Koundè. L'ex Lazio ha il contratto in scadenza coi nerazzurri nel giugno 2023 e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Non sarebbe incedibile per l'Inter, che potrebbe sfruttare l'occasione per monetizzare.

Il club degli Zhang, intanto, avrebbe sondato il profilo del belga Jason Denayer. L'ex Lione si è svincolato e può essere ingaggiato a parametro zero. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Torino, che ha ceduto Gleison Bremer alla Juventus nelle scorse settimane.

La Juventus sarebbe interessata a Depay e Kostic

La Juventus sarebbe disposta ad accelerare i contatti con il Barcellona per ingaggiare Memphis Depay. L'ex Lione sarebbe il profilo ideale da alternare a Dusan Vlahovic. Il club bianconero potrebbe presentare un prestito con diritto di riscatto ma vorrebbe attendere prima che il calciatore rinnovi il suo contratto con i catalani.

Nelle ultime ore, i dirigenti torinesi avrebbero pensato di fare un tentativo per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Il serbo piacerebbe come esterno di sinistra e potrebbe partire per 15 milioni di euro. Il calciatore avrebbe declinato le offerte del West Ham e sarebbe anche nei radar dell'Inter.

Affare possibile tra Lazio e Juve per Luis Alberto

La Juventus potrebbe pensare al laziale Luis Alberto. I bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro più una contropartita tecnica a scelta tra Luca Pellegrini e il centrocampista Nicolò Fagioli.

Lo spagnolo Luis Alberto, che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, dovendo lasciare Roma potrebbe però preferirebbe ritornare in Spagna.