Ultimo impegno amichevole in questa preparazione estiva per il Milan di mister Pioli, che scenderà in campo al Romeo Menti di vicenza sabato 6 agosto alle ore 19:00, in uno stadio che sarà tutto esaurito in ogni ordine di posto per vedere il Diavolo all’opera.

L’acquisto del giovanissimo Charles De Ketelaere ha rinnovato l’entusiasmo in casa rossonera ed il mister potrebbe farlo esordire proprio sabato a Vicenza, dando la possibilità ai tanti tifosi presenti di assistere ai suoi numeri da fantasista.

Formazione tipo in vista dell’esordio in campionato

Il mister Stefano Pioli schiererà, almeno dall’inizio, la formazione che con ogni probabilità sarà quella che esordirà in campionato contro l’Udinese nella prima giornata di Serie A. Il muro difensivo, oltre al portiere Maignan, sarà composto dai soliti 4, con Tomori e Kalulu al centro e Calabria ed Hernandez ai lati. La coppia centrale di centrocampo sarà composta dal duo Tonali-Bennacer, che, almeno di nuovi colpi di mercato in questa settimana, sarà la coppia titolare nella prima parte di stagione. L’attacco sarà composto dal terzetto Leao-Diaz-Messias dietro alla punta di peso Giroud. In queste settimane Pioli ha lavorato parecchio per sistemare le criticità riscontrate nella passata stagione e la crescita della squadra si è dimostrata evidente nella sfida amichevole col Marsiglia che ha visto il Diavolo imporsi per 2 a 0.

In questa ultima amichevole estiva, il mister rossonero metterà a punto le ultime strategie, dando spazio nella seconda parte di gara agli uomini meno impiegati in questo mese di preparazione. Le tantissime partite che il club rossonero dovrà disputare nella stagione 22/23 impongono al tecnico Pioli di far ruotare tutti gli uomini a disposizione, che dovranno essere pronti a subentrare a partita in corso.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Il gioiellino belga alla prima in rossonero

Tra i giocatori che subentreranno nel corso della partita, con ogni probabilità, ci sarà il neo acquisto belga Charles De Ketelaere, che avrà a disposizione poco meno di metà partita per far vedere le sue qualità alla prima apparizione in rossonero.

Il fantasista classe 2001 si dovrà ambientare in fretta e dovrà mettere a disposizione della squadra i suoi numeri, che hanno convinto la dirigenza rossonera a puntare fortemente su di lui in questa sessione di mercato. Il giocatore belga, che ha scelto la maglia numero 90, sarà impiegato probabilmente nel ruolo di trequartista, anche se nel corso della passata stagione col Bruges è stato schierato anche nel lato destro dell’attacco. Il tecnico Pioli, dunque, testerà la condizione di tutti i giocatori a disposizione, in vista del debutto in campionato che avverrà tra meno di 10 giorni.