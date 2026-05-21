Il futuro della Roma potrebbe intrecciarsi clamorosamente con quello di Rafael Leao. Secondo le indiscrezioni riportate su Retesport dallo speaker Massimiliano Leggeri, il club giallorosso starebbe ultimando le pratiche per separarsi da Frederic Massara, dirigente che avrebbe ormai un destino segnato dopo settimane di riflessioni interne tra società e area tecnica. Prima dell’addio definitivo, però, il dirigente francese vorrebbe tentare un’ultima mossa ad effetto per provare a far cambiare idea sia ai Friedkin che a Gian Piero Gasperini.

L’obiettivo sarebbe Rafael Leao, calciatore che proprio Massara contribuì a portare al Milan durante la sua esperienza in rossonero.

L’esterno portoghese starebbe vivendo un momento estremamente delicato nel rapporto con il club lombardo e con una parte consistente della tifoseria milanista. Una situazione che potrebbe aprire scenari di mercato inattesi già nelle prossime settimane.

La Champions può cambiare il mercato della Roma

La chiave di tutto, inevitabilmente, sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Se la Roma dovesse centrare il quarto posto nell’ultima giornata di campionato, il club capitolino acquisirebbe non solo maggiore prestigio internazionale, ma anche una forza economica differente. I ricavi UEFA permetterebbero infatti ai Friedkin di valutare investimenti molto più ambiziosi rispetto alle ultime stagioni.

Ed è proprio in questo contesto che prenderebbe corpo l’idea Leao. Secondo quanto filtra, la Roma potrebbe arrivare a presentare un’offerta, magari da 40 milioni di euro, per il talento lusitano. Una cifra importante ma che potrebbe diventare sostenibile con gli introiti della massima competizione europea.

Juventus, Miretti verso l’addio: spunta il Como

Parallelamente, anche in casa Juventus sono iniziate le riflessioni in vista della prossima stagione. La qualificazione alla Champions League resta decisiva per il futuro di molti calciatori bianconeri e, qualora l’obiettivo europeo dovesse sfumare, diversi elementi della rosa potrebbero lasciare Torino.

Tra questi ci sarebbe anche Fabio Miretti.

Il centrocampista, rientrato la scorsa estate dal prestito al Genoa, non sarebbe riuscito a ritagliarsi uno spazio importante né con Tudor né con Spalletti. Per questo motivo, la sua cessione da giugno in avanti non verrebbe più considerata un tabù dalla dirigenza juventina.

Secondo le ultime indiscrezioni, sulle tracce del classe 2003 ci sarebbe il Como. Il club lombardo, che nella prossima stagione parteciperà almeno all’Europa League, avrebbe la necessità di inserire in rosa diversi calciatori italiani per rispettare i regolamenti UEFA. Miretti rappresenterebbe quindi un profilo perfetto per età, qualità e prospettiva. E un’offerta vicina ai 15 milioni di euro potrebbe bastare per convincere la Juventus a lasciar partire il giovane centrocampista.