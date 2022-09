La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente, sia in campionato che in Champions League. La classifica attuale in Serie A ci dice che i bianconeri sono a -7 dal primo posto di Napoli e Atalanta. Difficile la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea dopo le sconfitte contro il Paris Saint Germain e il Benfica. Serviranno quattro vittorie per avere la certezza di qualificarsi alla seconda fase, in quanto il terzo posto nel girone garantirebbe solo il passaggio in Europa League. Di certo, ci si aspettano dei miglioramenti in queste settimane.

A tal riguardo, Massimiliano Allegri ha la fiducia della società, almeno fino a novembre. Se però la Juventus dovesse continuare a deludere, potrebbe esserci anche un clamoroso esonero del tecnico. In tal caso si parla di un possibile ingaggio di un traghettatore fino a giugno e, dalla stagione 2023-2024, dell'arrivo di uno fra Tuchel, Zidane e Conte. Nelle ultime ore, però, sono circolate voci riguardanti anche un altro nome che potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus.

Parliamo di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale italiana è stato confermato dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gravina, ma potrebbe considerare un'eventuale offerta della Juventus.

Di certo, Mancini ha dimostrato di saper lavorare con i giovani e potrebbe valorizzare anche i tanti giocatori che ha la Juventus in rosa.

Roberto Mancini potrebbe sostituire Allegri alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Roberto Mancini come nuovo tecnico. L'attuale commissario tecnico della nazionale italiana sarebbe uno dei nomi che piace alla società bianconera in caso di esonero di Massimiliano Allegri.

Mancini in nazionale ha dimostrato non solo di saper dare un gioco importante, ma anche di vincere, basti pensare all'Europeo nel 2021. Oltre al fatto di aver valorizzato tanti giovani nella nazionale italiana. Il tecnico marchigiano è solo uno di quelli valutati dalla società bianconera per un'eventuale sostituzione di Massimiliano Allegri.

Gli altri, come già sottolineato ad inizio articolo, sono Tuchel, Zidane e Conte. A questi potrebbe aggiungersi anche Giampiero Gasperini, che anche in questa stagione all'Atalanta sta dimostrando tutta sua bravura nel valorizzate tanti giovani nella rosa bergamasca.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di integrare lo staff dirigenziale ingaggiando un nuovo direttore sportivo. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sono Cristiano Giuntoli del Napoli, Igli Tare della Lazio e Gianluca Petrachi. Quest'ultimo è attualmente senza società dopo il rapporto professionale con Torino e Roma. È un grande amico di Conte, i due potrebbero ritrovarsi nella società bianconera da giugno.