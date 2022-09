In questi giorni si è riaccesa la polemica a distanza tra la Juventus e l'Inter in merito allo scudetto del 1998 vinto dai bianconeri. Infatti, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato della sfida tra la Vecchia Signora e i nerazzurri che si è disputata 24 anni fa, affermando: "Rimpianto per scudetto 1998? Nessuno, perché poi abbiamo saputo cosa è successo".

Nelle scorse Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, nel corso di una diretta Juventibus ha voluto rispondere all'argentino: "La verità è che non lo hanno vinto perché erano meno forti di noi".

Secondo Moggi la Juventus nel 1998 era più forte dell'Inter

Luciano Moggi in particolare ha affermato che la partita Juventus-Inter del 26 aprile 1998, al momento del discusso intervento in area di Iuliano su Ronaldo, vedeva l'allora squadra di Marcello Lippi in vantaggio per 1-0: "La partita la stavamo vincendo per 1-0, e se non vado errato, - ha specificato l'ex direttore generale della Juve - il campionato vedeva la Juventus prima in classifica con un punto di vantaggio".

Poi l'ex dg juventino ha spiegato di non sapere perché in casa nerazzurra si sostenga che quello scudetto lo avrebbe vinto l'Inter: "Questi vanno ancora a rivendicare che avrebbero vinto il campionato. Veramente non c’è più religione".

Insomma, dopo oltre 24 anni, l'epilogo della partita Juventus-Inter del 1998 rimane ancora un argomento di discussione e di polemica fra i protagonisti di quella sfida e anche tra i sostenitori delle due squadre.

Le altre considerazioni di Moggi sul presente della Juventus: 'Avrei fatto ricorso per ripetere la gara con la Salernitana'

L'ex dg bianconero Luciano Moggi ha poi parlato del momento attuale di difficoltà che sta attraversando la squadra bianconera. In particolare si è soffermato sulla sfida giocata a inizio settembre dalla Juventus contro la Salernitana pareggiata per 2-2 fra le polemiche: "Se fossi stato ancora dirigente della Juve avrei fatto ricorso per far ripetere la partita", ha detto Moggi a Radio Kiss Kiss.

L'ex dirigente dei bianconeri ha spiegato anche il motivo di tale ricorso: "Perché c’è un vizio tecnico dovuto al VAR che non ha convalidato la rete di Milik". Secondo Moggi la Juventus non ha giocato bene contro la Salernitana e di fatto sul campo avrebbe ottenuto la vittoria: "Tre punti le furono tolti per un errore tecnico, quindi senza dubbi avrei fatto ricorso".