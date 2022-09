La Juventus è attesa da un mese di gennaio in cui potrebbe attingere in maniera decisa al mercato. La società bianconera nella sessione estiva di mercato ha rinforzato centrocampo e settore avanzato, ma non molto la difesa. Ci si attendono acquisti nel ruolo di terzino sinistro, considerando che Alex Sandro è in scadenza a giugno 2023, ma anche in quello di centrale. A tal riguardo fra i centrali seguiti dalla Juventus ci sarebbero Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Igor della Fiorentina. Il brasiliano è stato espulso nel recente match contro il Bologna in campionato, ma rimane un giocatore importante che garantisce fisicità e permette anche di giocare con la difesa alta essendo veloce.

Per caratteristiche tecniche e fisiche ricorda Bremer, i due si potrebbero integrare molto bene in quanto il giocatore attualmente alla Fiorentina è di piede sinistro. La Juventus potrebbe decidere di effettuare l'acquisto di Igor ripetendo quello di Vlahovic di gennaio 2022, quando la società bianconera ha investito una somma importante per la punta.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Igor per rinforzare la difesa a gennaio. Il brasiliano sarebbe l'acquisto ideale anche perché di piede sinistro, si integrerebbe molto bene sia con Bremer che con i vari Bonucci e Gatti. La sua valutazione attuale è di circa 10 milioni di euro, un investimento evidentemente sostenibile per la società bianconera.

Igor può giocare difensore centrale ma anche terzino sinistro, e come è noto Allegri è un tecnico che gradisce molto i giocatori duttili. Basti notare Danilo, che ha già schierato in tutti i ruoli della difesa. In questa stagione Igor ha disputato 4 match in campionato ed 1 in Conference League, in entrambi le competizioni è stato espulso per doppia ammonizione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mese di gennaio molto importante in cui potrebbe acquistare anche un terzino sinistro considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno. Piace Alejandro Grimaldo del Benfica, potrebbe arrivare anche un centrocampista. Ce ne sono diversi che piacciono alla società bianconera e che vanno in scadenza di contratto a giugno 2023. Su tutti spiccano Kanté del Chelsea, Gundogan del Manchester City, Youri Tielemans del Leicester e Douglas Luiz dell'Aston Villa.