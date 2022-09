La stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra di Massimiliano Allegri è apparsa in difficoltà e, durante i momenti decisivi di ogni partita, priva di idee e gioco, denotando poca qualità in alcuni reparti.

L’obiettivo dichiarato della Juventus è sempre stato quello di migliorare. Per questo la società è alla costante ricerca di giocatori in grado di dare maggior qualità e dinamismo alla rosa. Una delle priorità della dirigenza bianconera potrebbe essere il ringiovanimento della difesa e, tra i profili che potrebbero rientrare nei parametri bianconeri, c'è Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia

La Juventus avrebbe intenzione di fare ulteriori innesti anche a centrocampo.

L’arrivo di Leandro Paredes sembra non bastare e ha solo in parte colmato le lacune di un reparto apparso spesso in difficoltà. Per rinforzare la mediana servono giocatori di qualità. Tra essi, N’Golo Kanté del Chelsea e Ilkay Gundogan del City sono tra i più appetibili e in scadenza di contratto.

Kanté-Gundogan, stelle in scadenza

I due giocatori, in scadenza di contratto nel giugno del 2023, potrebbero essere un’occasione ghiotta per la Juventus. Anche se non in linea con le scelte di mercato della società, che vorrebbe giocatori da lanciare e valorizzare, l’eventuale scelta di portare a Torino un top player over 30 sarebbe dettata dalla possibilità di averlo a parametro zero.

Sia per Kantè, che per Gundogan, la concorrenza è enorme e, dato l’elevato ingaggio che percepiscono, sarà difficile per la Juventus pareggiare eventuali offerte provenienti da squadri inglesi o spagnole.

Alla Juve servirebbe la qualità di Gundogan

Il turco e il francese sono due top player totalmente diversi. Kantè potrebbe garantire quel dinamismo che sembra manchi al gioco della Juventus di quest'anno. Esibendo un mix perfetto di grinta e lettura delle situazioni di gioco.

Diversamente, il giocatore turco porterebbe con sé un'ottima visione di gioco, gol e assist per gli attaccanti.

Gundogan è stato voluto fortemente da Pep Guardiola, che ne ha fatto il perno del Manchester City degli ultimi anni.

Lewandowski esalta Kiwior

Lewandowski, attaccante del Barcellona, è rimasto impressionato dalle doti del connazionale Kiwior, difensore di 22 anni in forza allo Spezia. La Juventus avrebbe seguito il giovane polacco prima del suo approdo in Liguria e potrebbe riaccendere i fari su di lui viste, anche le ottime prestazioni in campionato e in nazionale.

Pare che Kiwior abbia attirato su di sé le attenzioni di alcuni top club, trai quali il Chelsea, Il Milan e la Roma, tanto da portare lo Spezia a valutare il giocatore circa 18 milioni di euro.