In queste ore la Juventus si sta preparando in vista della partita contro il Paris Saint Germain. I bianconeri hanno qualche assenza pesante visto che oltre a Paul Pogba, Federico Chiesa, Kajo Jorge e Szczesny mancherà anche Angel Di Maria. El Fideo ha fatto un provino che però non ha dato gli esiti sperati. Per questo motivo si è preferito non rischiarlo visti i tanti impegni che attendono la Juventus nelle prossime settimane. Per questo motivo, Massimiliano Allegri starebbe pensando di schierare un 3-5-2 e tra i titolari si potrebbero rivedere Leonardo Bonucci e Adrien Rabiot.

Il Capitano della Juventus si è ripreso dopo il fastidio alla coscia e adesso è pronto per riprendersi il suo posto al fianco di Gleison Bremer. Mentre Rabiot ha saltato il match contro la Fiorentina per un'ematoma alla gamba, ma fortunatamente si è ristabilito in fretta.

Cambio di modulo

Massimiliano Allegri non ama molto la difesa a tre e poche volte si è affidato a questo tipo di soluzione. Ma ci sono partite che richiedono cambi tattici anche per la forza dell'avversario e il PSG ha un tridente trai più forti in Europa. Proprio per questo motivo la Juventus sta pensando di affidarsi al terzetto formato da Danilo, Leonardo Bonucci e Gleison Bremer. A centrocampo, invece, il dubbio riguarda la corsia di destra dove è aperto il ballottaggio tra Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.

Il colombiano, però, è favorito sul numero 2 juventino. In mezzo, invece, si va verso il terzetto composto da Adrien Rabiot, Leandro Paredes e Fabio Miretti. Mentre Manuel Locatelli dovrebbe partire dalla panchina: il numero 5 juventino arriva da diverse partite da titolare e dunque ha bisogno di un turno di riposo. Anche Weston McKennie non dovrebbe essere tra i titolari, anche se Massimiliano Allegri ha raccontato di averlo provato come attaccante al fianco di Dusan Vlahovic.

A completare la mediana, invece, dovrebbe esserci Filip Kostic che giocherà sulla sinistra. La Juventus, nell'allenamento della vigilia ha provato diverse soluzioni tra cui anche Moise Kean. Ma alla fine Massimiliano Allegri avrebbe optato per Arek Milik. Il polacco dovrebbe agire quindi al fianco di Vlahovic.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

Pranzo tra club

Come spesso accade prima delle partite di Champions League, la UEFA organizza un pranzo a cui partecipano le dirigenze delle due squadre che si affrontano. Per questo motivo, il 6 settembre è andato in scena il pranzo tra la Juventus e il Paris Saint Germain. A rappresentare il club bianconero c'erano il presidente Andrea Agnelli e l'ad Maurizio Arrivabene. Mentre in rappresentanza del PSG c'era Al Khelaifi.