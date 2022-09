Al termine della stagione potrebbero esserci delle manovre di mercato importanti che riguarderebbero club Barcellona, Juventus e Milan.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i rossoneri potrebbero riportare Matteo Darmian a Milanello, mentre i bianconeri potrebbero puntare su Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain e Marco Asensio del Real Madrid.

Dall'estero la grande novità riguarderebbe Lionel Messi che potrebbe chiudere la carriera al Barcellona dopo le due stagione al Paris Saint Germain.

Milan, torna di moda Darmian

Il Milan potrebbe piombare su Matteo Darmian.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter e, se non dovesse prolungare il suo rapporto, potrebbe ritornare a parametro zero nel club nel quale ha giocato dal 2006 al 2009 prima di trasferirsi al Padova. Si tratterebbe dunque di un ritorno alle origini e rappresenterebbe un profilo molto gradito a Stefano Pioli perché in grado di giocare sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. Resta però da capire la decisione dell'Inter perché anche Inzaghi lo ha impiegato in molte occasioni.

La Juventus sulle tracce di Asensio e Donnarumma per fine stagione

La Juventus potrebbe mettere a segno dei colpi importanti al termine di questo campionato. La nuova suggestione per il futuro sarebbe targata Gianluigi Donnarumma che potrebbe venduto dal Paris Saint Germain se dovesse essere ingaggiato Jan Oblak dell'Atletico Madrid.

Il portiere ex Milan avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe essere un obiettivo dei bianconeri visto che il contratto di Szczesny è in scadenza nel 2024. Un altro obiettivo potrebbe essere Marco Asensio. Il calciatore del Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti.

Il club degli Agnelli lo starebbe sondando come possibile erede di Angel Di Maria. L'argentino potrebbe non essere riconfermato per la prossima stagione a causa dei problemi fisiche che lo stanno tenendo lontano dal rettangolo di gioco nonostante un inizio di stagione molto positivo.

Messi potrebbe chiudere la carriera al Barcellona

Il Barcellona potrebbe accogliere nuovamente Lionel Messi. L'attaccante argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Paris Saint Germain e potrebbe decidere di chiudere la carriera nel club che lo ha lanciato ad altissimi livelli. "Verrebbe gratis, quindi sicuramente lo farebbe, ma è una decisione tecnica e del giocatore. Abbiamo cambiato completamente la struttura. Dall'avere giocatori con livelli salariali fuori mercato e una rosa già numerosa a livello di età media, si è passati ad avere giocatori con proiezione e livelli di mercato, che saranno sicuramente importanti", ha rivelato Eduard Romeu, vicepresidente del club catalano direttamente ai microfoni della radio El Mati de Catalunia.