La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo fra campionato e Champions League. La società bianconera dovrà non solo migliorare la classifica in Serie A ma anche vincere le partite rimaste del girone della massima competizione europea, considerando che le prime due le ha perse contro il Paris Saint Germain e il Benfica. La società ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri, ma se il tecnico non dovesse migliorare la squadra da qui a novembre potrebbe concretizzarsi anche l'esonero. Nonostante il Calciomercato estivo si sia chiuso neanche un mese fa, iniziano ad arrivare indiscrezioni di mercato riguardanti sia la sessione di gennaio che quella di giugno.

A tal riguardo la Juventus, nella sessione invernale potrebbe attingere in maniera decisa a rinforzi per la difesa. Si parla soprattutto di un centrale di sinistra e di un terzino. Per quanto riguarda invece il centrocampo, il grande acquisto potrebbe arrivare nel calciomercato estivo del 2023. A tal riguardo, notizie di mercato confermano la volontà della società bianconera di rinforzarlo con Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio è attualmente in scadenza di contratto a giugno 2024. La società laziale vorrebbe prolungare la sua intesa contrattuale e si parla già di intesa ma con l'inserimento di una clausola rescissoria sostenibile per le società interessate all'acquisto. Una situazione che agevolerebbe la cessione del centrocampista.

Milinkovic-Savic potrebbe trasferirsi alla Juventus nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Milinkovic-Savic nel calciomercato estivo del 2023. Si era parlato di un suo possibile arrivo già nel recente mercato estivo, ma la valutazione di mercato del centrocampista non ha agevolato il suo acquisto.

La Lazio chiedeva circa 80 milioni di euro per il giocatore, valutazione considerata eccessiva dalle società interessate, su tutte il Manchester United e la Juventus. Si parla di un possibile prolungamento di contratto con la Lazio per Milinkovic-Savic con inserimento di una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro.

Una somma importante ma non a livello della valutazione stabilita nel recente mercato estivo. L'agente sportivo del centrocampista, Matja Kezman, ha dichiarato in diverse interviste che il suo assistito è pronto per un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere le competizioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato di gennaio. Si parla del possible acquisto di un centrale di sinistra e di un terzino. I preferiti sono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Monchengladbach, tutti in scadenza di contratto a giugno.