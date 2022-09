La Juventus è al lavoro in questi giorni per preparare le ultime tre partite di settembre prima della pausa per le nazionali prevista a fine mese. Salernitana, Benfica e Monza diranno molto della crescita della squadra di Allegri, che ha bisogno di ritrovare vittorie dopo la sconfitta contro il Parsi Saint Germain. Il 2 a 1 in Francia, però, conferma i miglioramenti della squadra di Allegri che, nel secondo tempo, è andata vicina al pareggio contro una delle squadre più forti del calcio europeo. Il tecnico potrebbe confermare la difesa a 3, anche perché Kostic sta dimostrando di poter fare tutta la fascia sinistra nella maniera ideale.

Oltre a questo, Alex Sandro, anche in questo inizio di stagione sta avendo non pochi problemi dal punto di vista dell'affidabilità tecnica e non è un caso che la Juventus stia già lavorando all'acquisto di un terzino sinistro. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore per la fascia difensiva già nel mercato di gennaio. Uno dei preferiti sembra essere Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto a giugno 2023. Grimaldo, anche in Champions League, nel match contro il Maccabi Haifa, ha dimostrato di essere un giocatore importante. Potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso proprio perché il suo contratto scade a giugno.

Il giocatore Grimaldo potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro già a gennaio. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, rivale della Juventus nel girone di Champions League. Il terzino sarà seguito anche nel girone di Champions League dalla società bianconera considerando che i portoghesi sfideranno proprio la Juventus già da mercoledì 14 settembre all'Allianz Stadium di Torino.

Grimaldo può giocare terzino, centrocampista di fascia sinistra ma anche centrale, grazie anche alla sua bravura tecnica. Garantirebbe qualità alla fascia sinistra difensiva, oltre al fatto che è un giocatore che arriverebbe a prezzo agevolato avendo un contratto con il Benfica fino a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre al terzino sinistro, potrebbe acquistare anche un difensore centrale mancino, considerando che Chiellini non è stato sostituito.

Per questo si valutano due giocatori, anche loro come Grimaldo in scadenza di contratto a giugno: piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, che era stato seguito dal Milan nel recente Calciomercato estivo.