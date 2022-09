La Juventus sta vivendo un inizio di stagione deludente fra prestazioni e risultati non graditi da società e tifosi. Serve evidentemente un cambiamento importante se si vuole migliorare in campionato ed eventualmente sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Chanpions League, attualmente ipotesi remota. D'altronde, la Juventus dovrebbe vincere tutti match rimanenti: due con il Maccabi Haifa, uno con il Benfica e l'altro con il Paris Saint Germain. Rimangono però evidenti i problemi nella condizione fisica della squadra. Anche contro i portoghesi, infatti, si è notata una diminuzione del rendimento atletico della squadra, sovrastata dal Benfica.

Sembra difficile l'esonero di Massimiliano Allegri, considerando l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Per questo, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di integrare lo staff tecnico di Allegri con altri professionisti. Uno su tutti, il preparatore atletico Andreini, ex collaboratore tecnico di Donadoni, per cercare di supportare il lavoro degli altri preparatori atletici presenti nello staff di Massimiliano Allegri. D'altronde i risultati deludenti della Juventus sembrano dipendere anche da una condizione fisica non ideale della squadra bianconera.

Possibile promozione di Andreini nello staff tecnico di Allegri

La Juventus potrebbe integrare lo staff tecnico di Massimiliano Allegri con Giovanni Andreini.

Il preparatore atletico è stato ingaggiato dalla società bianconera come coordinatore di tutte le aree riguardanti le performance della squadra di Allegri. Potrebbe invece affiancare il tecnico proprio nel lavoro quotidiano dal punto di vista fisico, considerando il rendimento dei giocatori, soprattutto nell'ultimo match contro il Benfica.

Evidente però che non sia solo un problema fisico, ma anche mentale, con la squadra che sembra fare fatica a reagire ai gol degli avversari. Per adesso, Allegri è stato confermato, ma molto dipenderà anche dal match di campionato contro il Monza. Se dovesse arrivare una prestazione deludente ed una sconfitta, potrebbe esserci l'esonero.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Si valutano diversi nomi come eventuali sostituti di Massimiliano Allegri, fra questi ci sarebbe anche Zidane attualmente senza panchina. Altro nome che piace è quello di Roberto De Zerbi: anche lui dopo l'esperienza professionale allo Shakhtar Donetsk cerca una nuova panchina. Da valutare anche la possibilità di affidarsi ad un tecnico fino a giugno, così da ingaggiare per la prossima stagione un tecnico importante quale potrebbero essere Klopp o Conte. In quest'ottica, la Juventus potrebbe promuovere l'attuale tecnico della Primavera bianconera, Paolo Montero, come sostituto di Allegri in caso venisse esonerato.