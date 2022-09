La Juventus ha chiuso il Calciomercato estivo con l'acquisto di Leandro Paredes. Come dichiarato in conferenza stampa dal centrocampista c'era stata la possibilità per l'argentino di arrivare a Torino anche nelle stagioni passate. Alla fine però il trasferimento si è concretizzato in questo calciomercato estivo, per la soddisfazione di Allegri ma anche del giocatore, che nella conferenza stampa di presentazione ha dichiarato che voleva la Juventus. Fra i motivi che lo hanno portato a decidere per il trasferimento nella società bianconera anche la presenza di Angel Di Maria, suo grande amico e compagno di nazionale argentina.

A proposito di Di Maria il centrocampista ha dichiarato che farà di tutto per convincere il suo amico a rimanete almeno un'altra stagione nella società bianconera. Paredes ha dichiarato che voleva ritornare nel campionato italiano, come è noto l'argentino ha giocato in Serie A con l'Empoli e con la Roma. Successivamente si è trasferito alla Zenit San Pietroburgo prima di essere acquistato dal Paris Saint Germain. Paredes ha dichiarato che è stato tranquillo sul fatto che sarebbe riuscito a trasferirsi alla Juventus, anche perché entrambe le parti volevano trovare un'intesa per il suo arrivo nella società bianconera.

Leandro Paredes ha parlato del suo trasferimento alla Juventus

'Prima di far bene alla Juventus, devo fare bene fino al Mondiale e pensare solo alla Juventus.

Poi quando arriverà il tempo penserò anche alla Nazionale'. Queste le dichiarazioni di Leandro Paredes nella conferenza stampa di presentazione del suo acquisto da parte della società bianconera. Il centrocampista ha aggiunto: 'Prima devo pensare a stare bene qua, a giocare e raggiungere gli obiettivi e poi penseremo alla Nazionale'.

L'argentino ha voluto parlare anche delle persone che gli hanno suggerito il trasferimento alla Juventus, su tutti l'ex bianconero Marchisio. A tal riguardo ha aggiunto: 'Lui è uno dei tanti che mi hanno scritto prima di venire. Voleva che giocassi qui, ho avuto un buon rapporto con lui e lo ringrazio sempre per le parole'.

In merito invece all'impatto con la società bianconera ha sottolineato: 'Le impressioni sono buone, sono arrivato in una grande società con giocatori e tecnico forte. Sono felice di stare qua e spero di dare il mio contributo in tutte le partite'.

Il trasferimento di Paredes alla Juventus

Il centrocampista Leandro Paredes si è trasferito alla Juventus negli ultimi giorni di mercato. L'argentino è arrivato a Torino in prestito con riscatto a circa 23 milioni di euro comprensivi di bonus. Il 28enne rappresenta un investimento importante e anche contro il Paris Saint Germain e contro la Salernitana ha dimostrato la sua importanza nel verticalizzare il gioco della squadra bianconera.