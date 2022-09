La Juventus è attesa da settimane importanti da qui alla pausa per il mondiale, prevista fra novembre e dicembre. Sarà importante cercare di migliorare la classifica in Serie A e soprattutto quella in Champions League. Attualmente sembra difficile la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, per la quale saranno necessarie quattro vittorie nelle partite rimanenti del girone. La posizione di Allegri, in questo momento, sembra essere solida, anche se per il 2023 si parla già di una possibile nuova guida tecnica, su tutti Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.

La società bianconera potrebbe inoltre integrare la dirigenza con un nuovo direttore sportivo, che potrebbe essere Gianluca Petrachi. Si lavora anche al mercato di gennaio, dal quale potrebbero arrivare rinforzi importanti in difesa. Si parla di un difensore centrale di piede sinistro, ma anche di un terzino sinistro. A questi potrebbe aggiungersi anche un giocatore per la fascia destra difensiva. Su tutti spicca il nome di Timothy Castagne: il belga rappresenta un rinforzo ideale anche perché può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia in un 3-5-2, come dimostrato nelle sue stagioni all'Atalanta. Proprio l'esperienza nella società bergamasca è importante perché non avrebbe bisogno di adattamento al calcio italiano.

Piacerebbe Castagne per la fascia destra difensiva

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Timothy Castagne. Il belga è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Leicester. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Un acquisto che andrebbe a rinforzare la fascia destra difensiva, anche in considerazione del fatto che Danilo, gradualmente, sarà impiegato da difensore centrale, sia in caso di difesa a quattro che a tre.

Castagne è cresciuto nel campionato italiano grazie all'ottimo lavoro di Giampiero Gasperini all'Atalanta. Proprio la crescita nella società bergamasca lo ha portato la trasferimento al Leicester, dove è diventato un titolare della fascia destra. Il nazionale belga può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia destra, sia a quattro che a cinque.

Il mercato della Juventus

Un restyling sulle fasce che potrebbe riguardare non solo la fascia destra ma anche quella sinistra. A fine stagione vanno in scadenza di contratto sia Cuadrado che Alex Sandro. Questo potrebbe significare almeno due acquisti nel ruolo di terzino. Castagne è solo uno dei nomi per la fascia destra difensiva, per la quale piace molto anche Odriozola. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva, i preferiti sono Grimaldo e Bensebaini.