Il Milan è pronto a continuare la sua politica di giovani di qualità e prospettiva anche nella prossima sessione estiva di mercato. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Pioli, così da esser competitivi sia in Italia ma anche in Europa.

Milan, interesse per Doku in estate

Secondo le ultime notizie di mercato, il Diavolo starebbe monitorando il profilo di Jeremie Doku, talentuoso esterno belga che si sta mettendo in luce con la maglia del Rennes. Grazie alle grandi prestazioni in Ligue 1, il classe 2000 si è subito ritagliato uno spazio importante anche nella Nazionale maggiore.

Le sue prove non sono passate inosservate con il Milan che starebbe monitorando il profilo dell'esterno belga. Secondo le ultime notizie di mercato, il club rossonero potrebbe decidere di far recapitare un'offerta al Rennes per convincere a cedere il proprio gioiello che viene valutato attorno ai 45-50 milioni di euro.

Doku non è il solo esterno seguito dai rossoneri. Infatti, restano in auge le candidature di Marco Asensio che sarebbe finito nel mirino del Barcellona e di Noa Lang, già trattato con il Brugge prima dell'arrivo di De Ketelaere.

Molto del mercato rossonero dipenderà dal futuro di Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Diavolo. L'esterno portoghese sarebbe finito nel mirino del Chelsea che già in estate aveva provato a strapparlo ai rossoneri per portarlo in quel di Stanford Brigde, ma anche del Paris Saint Germain che in caso di addio di Mbappè nella prossima stagione potrebbe virare fortemente sull'ex Sporting Lisbona e mettere sul piatto quei 150 milioni di euro richiesti dal Milan.

Milan, possibile opzione Broja in estate

Oltre all'esterno offensivo, il Milan sta valutando l'acquisto di un nuovo attaccante viste le condizioni non perfette del duo Origi-Rebic.

La dirigenza rossonera sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Armando Broja, talentuoso attaccante albanese del Chelsea che nella passata stagione ha conquistato la Premier League grazie alla maglia del Soutmphton.

Il classe 2001 che in estate era stato accostato al Napoli per il ruolo di vice Osimhen, potrebbe essere il profilo giusto per completare il reparto offensivo del Diavolo. I Blues non fanno sconti e chiedono una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro per cedere il bomber albanese.

Oltre Broja, il Diavolo tiene in considerazione anche altri profili come Noah Okafor, attaccante svizzero che i rossoneri hanno affrontato nel girone di Champions League con la maglia del Salisburgo. Come è risaputo, il club austriaco vende al meglio i suoi gioielli e per il classe 2000 chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro.