Dopo la vittoria contro l'Udinese, la Juventus vuole continuità di risultati così da mantenere il passo nella corsa verso un posto nella prossima Champions League. Sabato ore 20:45, i bianconeri ospitano il Sassuolo di Fabio Grosso che sta offrendo buone prestazioni ed è ormai fuori dalla lotta per la salvezza. Spalletti conferma il suo 4-2-3-1 con Yildiz, Boga e Conceicao in attacco, mentre Grosso si affida a Berardi e Laurentiè.

4-2-3-1 per Spalletti, in dubbio Thuram

Luciano Spalletti dovrebbe confermare la stessa formazione scesa in campo contro l'Udinese con un unico dubbio legato alle condizioni di Thuram non al top per un problema alla caviglia.

Il centrocampista francese si è allenato a parte e potrebbe lasciare spazio a Koopmeiners che andrebbe a comporre la mediana assieme a capitan Locatelli. In attacco, si prospetta un'ennesima panchina per David, con l'allenatore di Certaldo che dovrebbe confermare il "tridente leggero" composto da Boga, Yildiz e Conceicao.

In difesa, nessuna novità con Bremer pronto a guidare il pacchetto arretrato. Il brasiliano comporrà la linea a quattro assieme a Kelly, Kalulu e Cambiaso. In porta confermato Perin che sembrerebbe aver superato definitivamente Di Gregorio nelle gerarchie.

Buone notizie anche sul fronte Dusan Vlahovic che dovrebbe rientrare tra i convocati. Il serbo si è allenato con il gruppo e dovrebbe strappare la convocazione per il match di sabato e magari giocare l'ultimo spezzone di gara.

4-3-3 per Grosso, certezze Berardi e Laurentiè

Nonostante due sconfitte nelle ultime tre partite, il Sassuolo è una delle rivelazioni del campionato. La formazione di Grosso ha spesso offerto ottime prestazioni contro le big e vorrebbe ottenere un risultato utile anche contro la Vecchia Signora per arricchire un percorso positivo.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico neroverde dovrebbe confermare il suo miglior undici; fari puntati sul tridente composto da Andrea Pinamonti nel ruolo di punta centrale, sostenuto ai lati da Armand Laurentiè e soprattutto Domenico Berardi che già in passato ha offerto prove di alto spessore contro la Juventus. A centrocampo, non mancherà Ismael Konè che in ottica calciomercato è uno dei calciatori monitorati proprio dalla Vecchia Signora per puntellare la mediana.

Unico dubbio per Grosso in difesa sul versante sinistro con il ballottaggio tra Garcia e Doig, con il primo favorito.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 24 i precedenti allo Stadium tra queste due formazioni, con la Juventus in vantaggio con ben 17 vittorie. Nell'ultimo precedente dato gennaio 2024, furono i bianconeri ad imporsi con un secco 3-0 grazie alle reti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Nel match d'andata di questa stagione, sempre la Vecchia Signora si è imposta con il medesimo risultato grazie all'autogol di Muharemovic ed alle reti di Miretti e David.

Juventus(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Yildiz, McKennie, Conceicao; Boga.

Sassuolo(4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurentiè.