Possibile rivoluzione in attacco per la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti, sia Jonathan David che Lois Openda potrebbero lasciare Torino con il club bianconero che valuterà offerte congrue per i due attaccanti. Per questo, la dirigenza valuta diversi profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti e tra questi spunta la candidatura di Keinan Davis, numero nove dell'Udinese.

Possibile interesse per Davis

Nove gol e tre assist in campionato per l'attaccante inglese che è sicuramente uno dei punti di forza della squadra friulana.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed avrebbero attirato l'interesse di diversi club tra cui la Juventus. Stando ad alcuni rumors, la Vecchia Signora potrebbe decidere di impostare una trattativa concreta per il classe 98 la cui valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro; una trattativa non facile vista la capacità dell'Udinese di cedere i suoi migliori giocatori al prezzo giusto ma soprattutto vista la concorrenza di diversi club inglesi che potrebbero mettere sul piatto cifre ed ingaggio superiori rispetto a quelli eventuali proposti dal club juventino.

Davis rappresenterebbe un buon colpo per la Juventus e soprattutto funzionale per caratteristiche al gioco proposto da Luciano Spalletti.

Capacità realizzativa, forza fisica, profondità, buona tecnica e soprattutto duttilità nel ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta in un eventuale passaggio al 3-5-2.

Si valuta la candidatura di Pellegrini per il centrocampo

La Juventus è molto attenta anche al calciomercato dei possibili svincolati e di quei calciatori che potrebbero risultare delle occasioni importanti a parametro zero. Si legge in quest'ottica l'interesse nei confronti di Lorenzo Pellegrini che potrebbe salutare la Roma a fine stagione.

Nonostante un ruolo importante nello scacchiere tattico di Gasperini, il centrocampista italiano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la società giallorossa che scade nel prossimo giugno.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus è alla finestra ed in caso di mancato accordo con il club capitolino potrebbe provare a convincere il classe 96 a sposare il nuovo progetto targato Spalletti. Il tecnico di Certaldo è proprio il primo estimatore del numero sette visto che ne apprezza le ottime qualità tecniche, la duttilità nel ricoprire le diverse posizioni della mediana e la sua personalità in campo. L'eventuale arrivo di Pellegrini o di un altro centrocampista potrebbe determinare la cessione di Koopmeiners che piace al Galatasaray.