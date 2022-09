L'inizio di stagione del Milan sembra essere in scia con la conclusione della passata stagione, in modo particolare dal punto di vista del gioco e della qualità delle soluzioni proposte in tutti i reparti del campo.

Ma la dirigenza rossonera è sempre impegnata sul mercato, infatti è alle prese con il rinnovo spinoso di Ismael Bennacer, oltre che con la probabile cessione di Fodé Ballo-Touré. Come possibile new entry, invece spunta il danese dell’Atalanta Hoijlund.

Dirigenza tra rinnovi, addii e nuovi acquisti

Oltre a quello di Leao, Maldini e Massara sono alle prese anche con un altro rinnovo non facile, quello di Bennacer.

Il centrocampista algerino di origini francesi avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro a stagione, rilanciando le sue pretese per un contratto di 4 milioni di euro annui, per il quale la dirigenza rossonera starebbe valutando la fattibilità o meno. Se Bennacer non dovesse rinnovare nel corso di questa stagione, la società rossonera lo potrebbe mettere sul mercato nella prossima sessione estiva, non avendo alcuna intenzione di perdere il giocatore a parametro zero nel 2024.

Destino segnato, invece, sembra essere quello di Fodé Ballo-Touré, che dovrebbe accasarsi già a gennaio in un nuovo club. Il terzino rossonero non ha trovato molto spazio né nella passata stagione né all’inizio di quella in corso e potrebbe essere ceduto al Galatasaray per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, in modo da non costituire alcuna perdita per il club rossonero.

Nome nuovo per l’attacco

Il reparto offensivo, soprattutto nel ruolo di punta centrale, è sicuramente il più “anziano” della rosa e, per questo, la dirigenza rossonera avrebbe puntato gli occhi su un nuovo giovanissimo talento che si è affacciato nel campionato italiano per la prima volta. Si tratta dell’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hoijlund, che la Dea ha preso per 17 milioni di euro, ma il cui valore potrebbe aumentare vertiginosamente nel corso di questa stagione, visto che ha già realizzato un gol con la maglia nerazzurra.

L’attaccante danese, infatti, ha già dimostrato una forza fisica invidiabile e una tecnica molto promettente, vista anche l'età , essendo un classe 2003. La dirigenza rossonera, dunque, potrebbe decidere in estate di investire sul giovane talento dalle grandi prospettive future, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto e perseguire nella linea tracciata da Maldini e Massara già negli ultimi anni.