La Juventus inizia a muoversi per la prossima campagna acquisti. L'obiettivo dei bianconeri è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano e ritornare competitiva in Europa. Tutto passa attraverso un mercato di alto livello con il centrocampo che potrebbe subire delle modifiche importanti. La dirigenza sta valutando diversi profili per la mediana e tra questi spunta anche il nome di Andrè Trindade, centrocampista brasiliano in forza al Wolverhampton.

Si valuta Andrè per il centrocampo

25 presenze per il classe 2001 punto dei Wolves che in estate potrebbero cederlo vista la sempre più probabile retrocessione in Championship.

Stando alle ultime notizie, la Juventus vorrebbe approfittare di questa situazione per imbastire una trattativa concreta con il club inglese e provare ad avere uno sconto sulla valutazione di circa 30-35 milioni per il cartellino del brasiliano. Al momento non si può parlare di un affare in dirittura d'arrivo, ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe concretizzarsi nei mesi estivi. L'eventuale arrivo di Andrè o di un altro centrocampista potrebbe portare alla cessione di Teun Koopmeiners che piace al Galatasaray. Il club turco potrebbe mettere sul piatto una cifra complessiva attorno ai 35-40 milioni, così da permettere alla Juve di finanziare qualche colpo in entrata.

Andrè rappresenterebbe un buon colpo per la Juve e garantirebbe forza fisica, tecnica e soprattuto duttilità alla mediana a disposizione di Luciano Spalletti.

Il Marsiglia monitora David

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nonostante i 7 gol stagionali, il bomber canadese non è riuscito a dare continuità di rendimento e la sua permanenza in quel di Torino è tutt'altro che scontata. Di fronte ad un'offerta congrua attorno ai 35-40 milioni, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione un eventuale addio. L'offerta potrebbe arrivare dalla Francia ed in particolare dall'Olympique Marsiglia che sarebbe interessata al calciatore. L'OM è alla ricerca di un bomber di spessore per la prossima stagione e monitora anche la candidatura di Lois Openda, non incedibile per la Juventus.

Il club bianconero potrebbe quindi adoperare una vera e propria rivoluzione in attacco visto il futuro incerto riguardante Dusan Vlahovic che non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza nel prossimo giugno. Si monitorano quindi valide alternative come Kolo Muani e Pellegrino. Il sogno resta Victor Osimhen che ritroverebbe Spalletti dopo l'esperienza a Napoli conclusasi con la vittoria dello Scudetto.