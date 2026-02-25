Non solo Di Gregorio. Anche Mattia Perin può lasciare la Juventus al termine della stagione. Dopo aver declinato il corteggiamento del Genoa, il portiere italiano potrebbe lasciare Torino per giocare con maggiore continuità nella prossima stagione e ritornare protagonista in campionato. Il 33enne di Latina potrebbe rientrare in uno scambio con David De Gea che piace ai bianconeri.

Possibile scambio De Gea-Perin

La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione in estate, anche tra i pali. Infatti, la Vecchia Signora sta sondando diversi profili per la porta e tra questi ci sarebbe anche quello del numero uno della Fiorentina David De Gea, giocatore di grande esperienza internazionale e di grande capacità tecnica che è una delle caratteristiche ricercata da mister Spalletti.

Stando ad alcuni rumors, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad imbastire uno scambio con la Fiorentina inserendo il cartellino di Perin come contropartita. Al momento non si può parlare di una trattativa già concreta o avviata tra i due club, ma di un sondaggio da parte della Juve che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

De Gea rappresenta un'operazione low-cost e di grande esperienza, ma la Vecchia Signora potrebbe decidere di fare un altro portiere visto il possibile addio di Di Gregorio. In lista, vive le candidature di Provedel, Carnesecchi e Vicario. Più complicata per quanto concerne l'ingaggio l'ipotesi Alisson del Liverpool.

Anche l'Atletico su Bernardo Silva

La Juventus guarda con grande interesse anche al mercato degli svincolati e valuta i calciatori che potrebbero essere delle grandi opportunità a parametro zero.

Tra queste c'è sicuramente Bernardo Silva che potrebbe lasciare il Manchester City a parametro zero. Il portoghese non ha ancora rinnovato il proprio contratto coi Citizens e tutto fa presupporre ad un addio a fine stagione, nonostante un ruolo centrale nel progetto di Guardiola.

Il classe 94 potrebbe così decidere di provare una nuova esperienza in Europa ed avere nuovi stimoli per ritornare protagonista. Stando ad alcuni rumors, la Juventus resta alla finestra ed in caso di mancato accordo per il prolungamento è pronta ad un'offerta. I bianconeri devono però battere la concorrenza di diversi top club europei; tra questi c'è anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone molto interessato al campione portoghese e che potrebbe mettere sul piatto un ingaggio superiore rispetto a quello eventuale proposto dai bianconeri.

Personalità, leadership, qualità tecnica e duttilità. Bernardo Silva rappresenterebbe quel colpo per ritornare competitivi a livello italiano ed europeo.