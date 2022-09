Il Milan è atteso a San Siro per riscattarsi dopo la brutta prestazione di martedì con il Sassuolo, che ha visto i rossoneri pareggiare per 1-1 e soffrire nel finale in dieci uomini, visto l’infortunio di Florenzi. La squadra di Stefano Pioli sfiderà l’Inter nel derby di Milano, che vedrà subito un confronto tra le due compagini, entrambe partite a rilento in questo inizio di stagione.

L’Inter, dopo la vittoria casalinga con la Cremonese per 3-1, vorrebbe ripetersi e conquistare un successo nella stracittadina, che manca in campionato dal 2021, anno in cui l’Inter ha conquistato il suo ultimo scudetto sotto la guida di Antonio Conte.

Milan, Pioli si affida a Giroud per l’attacco

Dopo l’ampio turnover effettuato da Pioli nel turno infrasettimanale con il Sassuolo, i rossoneri potrebbero essere rivoluzionati e ripartire dalle proprie certezze. In difesa dovrebbe ritornare la coppia Tomori-Kalulu, fiancheggiati da Calabria sulla destra e Theo Hernandez a sinistra, in mediana recupera una maglia da titolare Tonali, che affiancherà Bennacer. Gli unici dubbi per la squadra rossonera riguardano l’attacco, con il ballottaggio sulla destra tra Saelemaekers e Messias, che vedrebbe favorito quest’ultimo dal primo minuto, e sulla trequarti, con De Ketelaere in vantaggio su Diaz per una maglia da titolare. Come unica punta, spazio a Giroud, che ha voglia di ripetersi nel derby, dopo il gol pesante segnato l’anno scorso proprio contro l’Inter che è valso la vittoria dei rossoneri.

Inter, Correa scalpita per una maglia da titolare

In casa Inter sono diversi i dubbi da sciogliere per Simone Inzaghi, che oltre a Lukaku, potrebbe fare a meno anche di Bastoni, alle prese con qualche linea di febbre nella giornata odierna. Se in porta è confermato Handanovic, in difesa, al fianco di Skriniar e De Vrij, ecco che potrebbe trovare spazio Di Marco.

Sugli esterni è confermato Dumfries, mentre sulla sinistra ci sarebbe un ballottaggio tra Darmian e Gosens, con quest’ultimo non ancora al meglio della condizione e reduce da voci di mercato che lo hanno visto vicino all’approdo al Bayer Leverkusen. A centrocampo, confermati i tre interpreti già visti con la Cremonese, e in attacco, accanto a Lautaro Martinez, scalpita Correa per una maglia da titolare, ma attenzione a Dzeko, che potrebbe conquistare un posto dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T.Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Di Marco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi