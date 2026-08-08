Gli abbonamenti rappresentano uno dei primi segnali concreti dell’attesa che circonda una squadra in vista della nuova stagione, in attesa delle prime gare ufficiali di coppa Italia. Non sono soltanto tessere per assistere alle partite: raccontano il rapporto tra una piazza e il proprio club, il desiderio di tornare allo stadio e soprattutto l’entusiasmo con cui i tifosi si preparano a vivere una nuova annata.
Il quadro che emerge dalle campagne abbonamenti è già particolarmente interessante. Sono diversi i club che hanno raggiunto il sold out, mentre altre società stanno continuando a registrare una corsa importante alle tessere.
Un movimento che conferma come, nonostante le difficoltà e le incognite che ogni nuova stagione porta con sé, la passione per il calcio resti fortissima.
Altro sold out in arrivo?
E tra i prossimi possibili sold out potrebbe esserci quello del Palermo.
La società rosanero ha comunicato questa mattina di aver raggiunto quota 16.100 abbonati. Il tetto è stato fissato a 17.000 tessere, anche in considerazione dei lavori previsti allo stadio. Alla società di viale del Fante mancano quindi soltanto 900 abbonamenti per raggiungere un nuovo tutto esaurito.
Un dato che testimonia ancora una volta il grande coinvolgimento della piazza palermitana e l'attesa per la nuova stagione.
E la corsa agli abbonamenti è tutt'altro che finita: nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi sold out e ulteriori sorprese.
La classifica in diretta: aggiornamento 8 agosto
La classifica completa, con tutti i dati aggiornati, è riportata nella grafica.
- Roma (A) 40.000 (sold out)
- Napoli (A) 25.000 (sold out)
- Genoa (A) 22.500
- Bologna (A) 20.500
- Juventus (A) 19.900
- Sampdoria (B) 18.000
- Palermo (B) 16.500
- Atalanta (A) 15.200 (sold out)
- Fiorentina (A) 13.000
- Parma (A) 12.500
- Cagliari (A) 11.800
- Hellas Verona (B) 11.000
- Udinese (A) 10.500
- Vicenza (B) 10.400 (sold out)
- Frosinone (A) 9.128
- Ascoli (B) 9.000
- Catania (C) 7.756
- Avellino (B) 7.099
- Pisa (B) 6.800
- Cesena (B) 6.550
- Salernitana (C) 6.200
- Venezia (A) 6.000 (sold out)
- Padova (B) 5.900
- Monza (A) 5.500
- Mantova (B) 5.200
- Spezia (C) 5.164
- Modena (B) 5.137
- Lecce (A) 4.631
- Foggia (C) 4.324
- Union Brescia (C) 4.250
- Cremonese (B) 4.066
- Arezzo (B) 4.016
- Benevento (B) 3.906
- Sambenedettese (C) 3.810
- Barletta (C) 3.000
- Empoli (B) 2.500
- Lazio (A) 2.500
- Sassuolo (A) 2.500
- Reggiana (C) 2.370
- Perugia (C) 2.100
- Campobasso (C) 1.900
- Ravenna (C) 1.600
- Potenza (C) 1.303
- Torino (A) 1.000
- Casarano (C) 1.000
- Savoia (C) 1.000
- Cerignola (C) 1.000
- Cittadella (C) 800
- Novara (C) 750
- Pescara (C) 658
- Virtus Entella (B) 655
- Lecco (C) 638
- Treviso (C) 594
- Guidonia (C) 540
- Vis Pesaro (C) 503
- Catanzaro (B) 500
- Sudtirol (B) 450
- Pro Vercelli (C) 400
- Latina (C) 400
- Grosseto (C) 350
- Casertana (C) 340
- Carpi (C) 205
- Pianese (C) 150
- Pineto (C) 100
- Giugliano (C) 90
- Renate (C) 48
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.