Gli abbonamenti rappresentano uno dei primi segnali concreti dell’attesa che circonda una squadra in vista della nuova stagione, in attesa delle prime gare ufficiali di coppa Italia. Non sono soltanto tessere per assistere alle partite: raccontano il rapporto tra una piazza e il proprio club, il desiderio di tornare allo stadio e soprattutto l’entusiasmo con cui i tifosi si preparano a vivere una nuova annata.

Il quadro che emerge dalle campagne abbonamenti è già particolarmente interessante. Sono diversi i club che hanno raggiunto il sold out, mentre altre società stanno continuando a registrare una corsa importante alle tessere.

Un movimento che conferma come, nonostante le difficoltà e le incognite che ogni nuova stagione porta con sé, la passione per il calcio resti fortissima.

Altro sold out in arrivo?

E tra i prossimi possibili sold out potrebbe esserci quello del Palermo.

La società rosanero ha comunicato questa mattina di aver raggiunto quota 16.100 abbonati. Il tetto è stato fissato a 17.000 tessere, anche in considerazione dei lavori previsti allo stadio. Alla società di viale del Fante mancano quindi soltanto 900 abbonamenti per raggiungere un nuovo tutto esaurito.

Un dato che testimonia ancora una volta il grande coinvolgimento della piazza palermitana e l'attesa per la nuova stagione.

E la corsa agli abbonamenti è tutt'altro che finita: nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi sold out e ulteriori sorprese.

La classifica in diretta: aggiornamento 8 agosto

La classifica completa, con tutti i dati aggiornati, è riportata nella grafica.

Roma (A) 40.000 (sold out)

Napoli (A) 25.000 (sold out)

Genoa (A) 22.500

Bologna (A) 20.500

Juventus (A) 19.900

Sampdoria (B) 18.000

Palermo (B) 16.500

Atalanta (A) 15.200 (sold out)

Fiorentina (A) 13.000

Parma (A) 12.500

Cagliari (A) 11.800

Hellas Verona (B) 11.000

Udinese (A) 10.500

Vicenza (B) 10.400 (sold out)

Frosinone (A) 9.128

Ascoli (B) 9.000

Catania (C) 7.756

Avellino (B) 7.099

Pisa (B) 6.800

Cesena (B) 6.550

Salernitana (C) 6.200

Venezia (A) 6.000 (sold out)

Padova (B) 5.900

Monza (A) 5.500

Mantova (B) 5.200

Spezia (C) 5.164

Modena (B) 5.137

Lecce (A) 4.631

Foggia (C) 4.324

Union Brescia (C) 4.250

Cremonese (B) 4.066

Arezzo (B) 4.016

Benevento (B) 3.906

Sambenedettese (C) 3.810

Barletta (C) 3.000

Empoli (B) 2.500

Lazio (A) 2.500

Sassuolo (A) 2.500

Reggiana (C) 2.370

Perugia (C) 2.100

Campobasso (C) 1.900

Ravenna (C) 1.600

Potenza (C) 1.303

Torino (A) 1.000

Casarano (C) 1.000

Savoia (C) 1.000

Cerignola (C) 1.000

Cittadella (C) 800

Novara (C) 750

Pescara (C) 658

Virtus Entella (B) 655

Lecco (C) 638

Treviso (C) 594

Guidonia (C) 540

Vis Pesaro (C) 503

Catanzaro (B) 500

Sudtirol (B) 450

Pro Vercelli (C) 400

Latina (C) 400

Grosseto (C) 350

Casertana (C) 340

Carpi (C) 205

Pianese (C) 150

Pineto (C) 100

Giugliano (C) 90

Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.