In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Bologna. Per questo match Massimiliano Allegri ha a disposizione quasi tutta la sua rosa. In modo particolare, il tecnico livornese ritroverà Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro. Tutti e tre dovrebbero essere titolari, come ha rivelato lo stesso Allegri in conferenza stampa: "Sono tutti pronti per giocare, hanno lavorato bene".

Oltre a questi tre giocatori la Juventus ritroverà anche Juan Cuadrado e Arek Milik, i quali contro il Monza erano squalificati. In particolare il bomber polacco ritroverà subito una maglia da titolare: contro il Bologna affiancherà Dusan Vlahovic.

Ma una delle novità principali di formazione riguarderà il centrocampo dove non ci sarà Leandro Paredes a cui Massimiliano Allegri concederà un turno di riposo.

In difesa torna Bonucci

Nel match contro il Monza, Massimiliano Allegri ha deciso di far rifiatare Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino, in quella occasione, ha riposato perché veniva da tre gare giocate consecutivamente e - come ha spiegato Allegri - ha avuto bisogno di tirare il fiato: "Era stanco e ho preferito tenerlo fuori, era da programma. Nonostante sia il capitano ha 35 anni".

Contro il Bologna, però, Leonardo Bonucci tornerà a guidare la difesa della Juventus, al suo fianco ci sarà Gleison Bremer, mentre sulle fasce toccherà a a Mattia De Sciglio e a Danilo.

A centrocampo la Juventus si presenterà con una linea a quattro e ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre Leandro Paredes partirà dalla panchina.

Sulle corsie laterali, invece, ci saranno Weston McKennie e Filip Kostic. La buona notizia per Allegri è il recupero di giocatori importanti come il numero 5 juventino, il centrocampista francese e Alex Sandro.

Quest'ultimo, però, dovrebbe partire dalla panchina. Ma non è del tutto da escludere che Danilo possa riposare e che al suo posto possa giocare proprio il numero 12 juventino.

Allegri: 'Riportare la Juventus a vincere nel più breve tempo possibile'

Nel corso della pausa che si è appena conclusa la Juventus ha riflettuto parecchio sulle difficoltà palesate in questa prima parte di stagione.

Proprio di questo aspetto ha parlato anche Allegri: "Abbiamo guardato un po' di tutto, abbiamo fatto tanti confronti tra di noi analizzando quelle che potevano essere le problematiche".

Infine il tecnico livornese ha sottolineato che bisogna cercare delle soluzioni e non i problemi: "Stiamo cercando di riportare la Juventus a vincere nel più breve tempo possibile con lavoro e passione".