L'Inter è sempre alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero attuare una piccola rivoluzione per il reparto arretrato, visto che sono in scadenza di contratto Stefan de Vrij e Danilo D'Ambrosio, mentre ci sono dubbi su Milan Skriniar, per il quale si proverà ad avviare una trattativa per un eventuale rinnovo.

Il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Memeh Caleb Okoli, il quale in questa prima parte della stagione ha fatto bene con la maglia dell'Atalanta.

L'Inter, però, non sarebbe l'unica squadra interessata al difensore al classe 2001.

Questi, infatti, sarebbe seguito dalla Roma per completare la difesa a tre di José Mourinho, e dalla Juventus che vorrebbe rinnovare il pacchetto arretrato, tenendo conto delle difficoltà in cui sta incappando quest'anno.

Inter: ci sarebbero già stati dei contatti per Okoli

Memeh Caleb Okoli nella stagione 2021/2022 ha giocato in prestito alla Cremonese. Rientrato all'Atalanta in estate, sembrava che il giocatore dovesse essere girato nuovamente in prestito. Invece è stato confermato a Bergamo soprattutto dopo la vicenda Palomino, e da quel momento è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all'interno dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini.

Finora ha collezionato 8 presenze in campionato, un numero che sembra destinato a crescere in seguito all'infortunio occorso a Rafael Toloi.

L'Inter sarebbe interessata e avrebbe avviato i primi contatti con l'Atalanta, puntando sui buoni rapporti in essere fra le due società. La valutazione del difensore si aggirerebbe intorno ai 10-15 milioni di euro, ma il club meneghino vorrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Il calciatore che potrebbe essere inserito nella trattativa sarebbe Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Torino e valutato tra i 7 e i 9 milioni di euro.

La proposta della Roma

Anche la Roma avrebbe contattato l'Atalanta per cercare di imbastire una trattativa per Okoli. D'altronde, Mourinho avrebbe chiesto un nuovo innesto per la difesa, visto che Smalling ha quasi 33 anni e, di conseguenza, non può giocare ogni tre giorni. Nell'affare potrebbe rientrare Marash Kumbulla, il quale non sarebbe nei piani del tecnico portoghese.

In questo caso i giallorossi punterebbero ad uno scambio alla pari.

Il tentativo della Juventus

La Juventus per migliorare il reparto difensivo starebbe cercando di iscriversi alla corsa a Okoli. Tenendo conto della valutazione di 10-15 milioni di euro, i bianconeri potrebbero offrire il cartellino di Daniele Rugani più un piccolo conguaglio economico.

A questo punto, se davvero dovessero giungere queste offerte, spetterebbe all'Atalanta scegliere la proposta migliore. Non si esclude che la Dea rinvii ogni discorso al prossimo mercato estivo, sperando che si scateni un'asta intorno al difensore.