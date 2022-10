L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quanto riguarda quelle in uscita. La società nerazzurra potrebbe fare qualcosa sugli esterni, in particolar modo sulla fascia sinistra. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi su un giocatore che milita in Serie A ma che non è considerato un titolarissimo. Si tratta di Nicola Zalewski, esterno sinistro in forza alla Roma chiuso da Leonardo Spinazzola nella Capitale, senza considerare anche la presenza di Vina nella rosa a disposizione di José Mourinho.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, anche per permettere a Kalulu di giocare con maggiore frequenza sulla fascia destra. Per questo motivo Maldini avrebbe bussato alle porte della Fiorentina. Nel mirino della società rossonera sarebbe finito Nikola Milenkovic, sondato già negli anni scorsi, quando i viola non hanno voluto saperne di privarsene.

Inter su Zalewski

L'Inter si starebbe guardando intorno alla ricerca di rinforzi sugli esterni, anche perché Robin Gosens non ha convinto a pieno Simone Inzaghi, che non lo ha quasi mai schierato dal primo minuto in questa prima parte della stagione, nonostante l'addio di Ivan Perisic.

I nerazzurri avrebbero sondato il terreno in questi ultimi giorni con un pallino del ds Piero Ausilio.

Si tratta dell'esterno polacco della Roma, Nicola Zalewski. Classe 2002, è stato lanciato lo scorso anno in prima squadra da José Mourinho, ma in questa stagione è spesso relegato in panchina, chiuso da Leonardo Spinazzola e Vina. Proprio per questo i giallorossi sarebbero pronti a lasciarlo partire già a gennaio. Il club meneghino potrebbe cedere Gosens e avere la liquidità necessaria per fare una proposta ai capitolini, che dovrebbe essere sui 5 milioni di euro più il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro.

Milan su Milenkovic

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato in vista già di gennaio. I rossoneri, infatti, sono corti nel reparto visto che Pierre Kalulu adesso viene impiegato nuovamente a destra dopo il brutto infortunio subito da Davide Calabria. Alla luce di ciò Paolo Maldini avrebbe sondato il terreno con la Fiorentina per Nikola Milenkovic, difensore serbo già cercato negli anni scorsi dal Milan senza successo visto che i viola non hanno mai voluto privarsene.

Ora, dinanzi ad una buona offerta, le cose potrebbero cambiare. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio il cartellino di Gabbia, valutato 5 milioni di euro, oltre ad un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro più bonus. Da capire se Commisso la riterrà una proposta congrua o se la rispedirà al mittente.