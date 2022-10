Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rinforzare nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello di centrocampo. I nerazzurri sono alla ricerca di un altro innesto di livello per dare più possibilità di scelta a Simone Inzaghi che, dopo l'infortunio di Marcelo Brozovic, si ritrovare con gli uomini contati in mezzo al campo. Il grande sogno dell'amministratore delegato del club meneghino Giuseppe Marotta risponde al nome di Zambo Anguissa, centrocampista camerunense che tanto bene sta facendo anche quest'anno tra le fila del Napoli. Gli azzurri non vorrebbero cederlo, ma dinanzi ad una buona offerta potrebbero anche traballare visto che Ndombelé ha dimostrato di essere un sostituto all'altezza.

Anche Milan e Juventus sono alla ricerca di un rinforzo di livello in mezzo al campo. I rossoneri per i tanti infortuni che spesso mettono in difficoltà dal punto di vista delle scelte Stefano Pioli, i bianconeri per il rendimento avuto in questa prima parte di stagione. Il nome finito nel mirino delle due società sarebbe quello di Rodrigo De Paul, che all'Atletico Madrid non sembra riuscire ad esprimersi sugli stessi livelli visti all'Udinese.

Inter su Zambo Anguissa

Il grande sogno di mercato dell'Inter risponde al nome di Zambo Anguissa. Riscattato dal Fulham per 'soli' 15 milioni di euro questa estate, anche quest'anno il centrocampista camerunense sta facendo molto bene con la maglia del Napoli, trascinando spesso i compagni sia in campionato che in Champions League.

Il giocatore è proprio ciò che manca all'interno della rosa nerazzurra, che ha elementi con altre caratteristiche ma gli manca chi ha nel proprio bagaglio grande fisicità abbinata con ottima tecnica. Il Napoli, ovviamente, non se ne priverà tanto facilmente e servirà una proposta molto importante per far tentennare il club di Aurelio De Laurentiis, che in rosa avrebbe già un sostituto importante come Ndombelé, arrivato questa estate dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto.

I nerazzurri per Anguissa sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro più il cartellino di Roberto Gagliardini, valutato tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Da capire se il Napoli accetterà o se rimanderà ogni discorso al prossimo anno.

Milan e Juventus su De Paul

Il nome di Rodrigo De Paul potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato.

L'argentino con l'Atletico Madrid è lontano dai livelli di Udine e per questo potrebbe essere messo in uscita e su di lui c'è da registrare l'interesse di Milan e Juventus, a cacia di rinforzi in mezzo al campo.

I rossoneri potrebbero prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, mentre i bianconeri potrebbero mettere una cifra leggermente più bassa, sui 20 milioni, ma acquistandolo subito o con l'obbligo di riscatto.