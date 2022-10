La Juventus è al lavoro per preparare al meglio i match da qui a novembre. L'ultimo prima della pausa mondiale sarà contro la Lazio e dirà molto della stagione della squadra bianconera. Come dichiarato da Andrea Agnelli nel post match contro il Maccabi Haifa, tutti saranno valutati, dai giocatori ai dipendenti al tecnico della società bianconera. A tal riguardo, Massimiliano Allegri dovrebbe essere confermato almeno fino a giugno, a meno di ulteriori risultati deludenti nella prima parte di stagione. Diversi giornali sportivi hanno fatto dei nomi come possibili sostituti del tecnico.

Si va da Zidane a Tuchel, fino ad arrivare a Conte e Gasperini. Tanti sostenitori bianconeri sui social hanno sostenuto la possibilità di un ritorno di Antonio Conte, che è una garanzia in Italia, come dimostrato nelle sue esperienze professionali nella società bianconera e all'Inter. Diversa invece la situazione nelle competizioni europee, dove vanta una semifinale ed una finale di Europa League, rispettivamente con la Juventus e l'Inter. Secondo le ultime notizie di mercato, il tecnico pugliese sarebbe pronto a lasciare il Tottenham a fine stagione, avendo un contratto in scadenza a giugno. La società inglese sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 20 milioni di euro, ma Conte sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale.

Non dovrebbe ritornare alla Juve, ma preferirebbe società come Paris Saint Germain e Real Madrid.

Il tecnico Conte gradirebbe le panchine di Paris Saint Germain e Real

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Antonio Conte starebbe valutano la possibilità di non prolungare il suo contratto con il Tottenham. Vorrebbe una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere nelle competizioni europee come il Paris Saint Germain e il Real Madrid.

Di conseguenza, non ritornerebbe alla Juventus, nonostante diverse notizie di mercato confermerebbero il fatto che Conte sarebbe pronto a diminuire le richieste d'ingaggio pur di ritornare nella società bianconera. Il Paris Saint Germain potrebbe valutare il suo ingaggio, molto dipenderà dalla stagione dei francesi e dal lavoro di Galtier.

Se non dovesse arrivare fino in fondo in Champions League, il francese potrebbe venire esonerato. Diversa è la situazione di Carlo Ancelotti, che ha la fiducia della società spagnola dopo aver vinto nella scorsa stagione la Champions League. Difficile che possa lasciare il Real a giugno.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juventus potrebbe valutare la sostituzione di Allegri a giugno. Abbiamo parlato di Conte e di Gasperini, ma non è da scartare la possibilità che la società bianconera si affidi ad un tecnico europeo. Piace molto Zinedine Zidane. Il francese, se non dovesse sostituire Deschamps sulla panchina della nazionale francese, potrebbe valutare un'offerta della società bianconera. Piace anche il tecnico Tuchel, che è stato recentemente esonerato dal Chelsea e sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.