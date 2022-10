L'Inter inizia a muoversi per la sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per rendere sempre più competitivo l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter ritornare al vertice in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Inter, possibile offerta per Diakhaby in estate

Il prossimo mercato estivo dell'Inter gira attorno ai possibili cambiamenti che potrebbero riguardare il pacchetto arretrato. Infatti, due colonne come Milan Skriniar e Stefan De Vrij potrebbero lasciare Milano al termine della stagione e per questo la dirigenza nerazzurra non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe sondando diversi profili per rivoluzione il pacchetto arretrato.

Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Moutcar Diakhaby, centrale francese che si è ritagliato un ruolo importante nel nuovo Valencia targato Gennaro Gattuso. Il classe 96 non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club spagnolo, in scadenza nel 2023, e in caso di mancato accordo tra le parti il club nerazzurro potrebbe virare fortemente sul 25enne, così da completare una buona operazione a parametro zero.

Diakhaby non è il solo nome seguito dall'Inter. Infatti, altra candidatura da monitorare è quella di Caleb Okoli, centrale italiano che si sta ritagliando un ottimo spazio nella nuova Atalanta di Gasperini. Sul difensore della Dea ci sarebbe l'interesse di Roma, Milan e Juventus.

Inter, possibile cessione in prestito per Asllani

Oltre ai possibili colpi di mercato, l'Inter vuole valorizzare i giovani presenti in rosa e farli giocare il più possibile affinchè diventino fondamentali nel nuovo progetto.

È il caso di Asllani che, nonostante l'assenza di Marcelo Brozovic per infortunio, non è riuscito a trovare molto spazio nelle rotazioni di Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro ha preferito spostare Hakan Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa ed il minutaggio dell'ex gioiello dell'Empoli è andato scemando. Per questo, Asllani potrebbe decidere di chiedere la cessione in prestito per gennaio, così da avere la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Il discorso si estende anche nei confronti di Robin Gosens che, come il giovane centrocampista, non sta trovando molto spazio nello scacchiere tattico nerazzurro, complice un grande periodo di forma da parte di Federico Dimarco.

Per questo, anche il tedesco potrebbe esser ceduto nel mercato invernale, in prestito oppure a titolo definitivo, con diverse società tedesche che sarebbero molto interessate. In caso di addio definitivo di Gosens, il club nerazzurro dovrà ritornare sul mercato per regalare ad Inzaghi un nuovo esterno.