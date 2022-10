La Juventus a giugno potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero. Cinque vanno in scadenza di contratto a fine stagione, ci riferiamo ad Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria, Rabiot e Pinsoglio. Di questi attualmente potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera il centrocampista francese e il portiere, utile anche per la lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League. Per quanto riguarda l'argentino potrebbe ritornare in Sudamerica per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Non ci sono indiscrezioni di mercato in merito al brasiliano, anche se nell'ultima intervista post Juventus-Bologna ha dichiarato che vorrebbe rimanere a Torino e che molto dipenderà dalla società bianconera.

Sembra invece concreta la possibilità di una partenza del colombiano, nelle ultime ore si parla di un suo possibile approdo al Siviglia per giugno. Il giocatore attualmente guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, la società bianconera alla fine della scorsa stagione gli aveva offerto un contratto fino al 2023 più opzione per la stagione successiva a circa 4 milioni di euro. Offerta che il giocatore avrebbe deciso di non accettare sfruttando il prolungamento automatico a 5 milioni di euro a stagione in quanto sarebbe scattato con determinate partite giocate. Una decisione che non sarebbe stata gradita dalla società bianconera che a questo punto difficilmente gli prolungherà il contratto anche per la stagione 2023-2024.

Il giocatore Cuadrado è in scadenza di contratto: potrebbe trasferirsi al Siviglia a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno e trasferirsi a Siviglia. La società spagnola sta avendo una stagione non ideale, anche nell'ultimo match ha subito una sconfitta pesante per 2 a 0 in casa contro l'Atletico Madrid.

Il colombiano in questa stagione non ha iniziato in maniera ideale, con tanti errori soprattutto in fase difensiva. Sarà importante ritrovi la forma ideale anche perché in questo mese la Juventus dovrà recuperare punti in campionato e cercare di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League cercando di vincere i quattro match rimanenti del girone.

Intanto la Juventus starebbe lavorando anche al sostituto di Cuadrado, fra i giocatori graditi ci sarebbe Molina dell'Atletico Madrid.

Il possibile mercato della Juventus

Come anticipato ad inizio articolo la Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero anche Alex Sandro. Proprio per questo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un terzino sinistro. Sono due i giocatori seguiti dalla società bianconera e che vanno in scadenza di contratto a giugno: parliamo di Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, entrambi valutati circa 10 milioni di euro.